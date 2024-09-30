Квашеная капуста – настоящая находка осеннего периода. Такой продукт имеет очень много питательных веществ, потому что готовится природной ферментацией. Уксус вам не понадобится вообще. Но очень часто во время заквашивания капуста начинает горчить.

Видео дня

На это оказывают влияние несколько факторов. Редакция FoodOboz расскажет вам о причинах горького привкуса квашеной капусты, а также о нескольких тонкостях приготовления.

Не пытайтесь приготовить капусту быстро

Для того, чтобы капуста при комнатной температуре проквасилась и не была горькой, ей нужно не менее семи дней. Три дня точно будет недостаточно, хотя многие хозяйки уверены, что капуста за этот период приготовится.

Вы выбрали не тот сорт

Далеко не каждый сорт овоща подходит для приготовления квашеной капусты. Это плоды поздних и среднепоздних сортов. Именно они будут горчить и закуска не получится сочной и хрустящей.

Не забывайте выпускать газы

Во время того, как капуста квасится, из нее обязательно нужно выпускать газы. Такое действие предотвратит возникновение горького вкуса.

Не добавляйте слишком много специй

Если вы добавите слишком много укропа или тмин, капуста также может начать горчить. Поэтому не добавляйте специи "на глаз", нужно обязательно следить за пропорциями.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: