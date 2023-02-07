Полезное овсяное печенье: домашняя выпечка без сахара, муки и сливочного масла

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Полезное овсяное печенье: домашняя выпечка без сахара, муки и сливочного масла

Если вы хотите приготовить вкусное, хрустящее и главное полезное печенье, то овсяное – это самый лучший для этого вариант. Домашнюю выпечку можно вкусно дополнить шоколадом, орехами или кусочками свежих фруктов.

В одном из блогов о правильном питании (nutritionist_voroshylova) в Instagram был опубликован рецепт полезного овсяного печенья, для которого не нужно использовать молочные продукты и муку.

Рецепт полезного овсяного печенья с сухофруктами

Ингредиенты:

  • овсянка плющенная – 200 г
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  • яйца – 1 шт
  • банан – 1 шт
  • сухофрукты – 100 г
  • масло ГХИ/кокосовое масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Банан порезать в куски, положить в чашу блендера. Добавить яйцо и взбить до появления пышной пены.

Овсяное печенье без сахара, муки и сливочного масла

2. К полученной массе добавить овсянку (ее также предварительно можно взбить до состояния муки), масло или масло, сухофрукты. Перемешать.

3. Ложкой или влажными руками сформировать печенье, выложить на противень застеленный пергаментом.

Домашнее овсяное печенье на скорую руку

4. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

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