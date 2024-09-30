Полезный салат из свеклы, с зернами граната и легким соусом: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Самый полезный осенний овощ – свекла. Ее можно есть в сыром, вареном, запеченном и маринованном виде. Также из свеклы получится самый вкусный салат, соусы, а также закуски. 

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Салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с гранатом и соком лимона. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • свекла вареная 
  • 1 стакан петрушки
  • 1/2 стакана зерен граната
  • сок 1 лимона 
  • соль – по вкусу
  • масло – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Свеклу порежьте полосками. 

Ингредиенты для салата

2. Добавьте стакан измельченной петрушки, зерна граната. 

Приготовление блюда

3. Добавьте сок лимона, масло и перемешайте.

Готовый салат

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