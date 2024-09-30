Самый полезный осенний овощ – свекла. Ее можно есть в сыром, вареном, запеченном и маринованном виде. Также из свеклы получится самый вкусный салат, соусы, а также закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с гранатом и соком лимона.

Ингредиенты:

свекла вареная

1 стакан петрушки

1/2 стакана зерен граната

сок 1 лимона

соль – по вкусу

масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу порежьте полосками.

2. Добавьте стакан измельченной петрушки, зерна граната.

3. Добавьте сок лимона, масло и перемешайте.

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