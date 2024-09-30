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Полезный салат из свеклы, с зернами граната и легким соусом: рецепт блюда на каждый день
Самый полезный осенний овощ – свекла. Ее можно есть в сыром, вареном, запеченном и маринованном виде. Также из свеклы получится самый вкусный салат, соусы, а также закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с гранатом и соком лимона.
Ингредиенты:
- свекла вареная
- 1 стакан петрушки
- 1/2 стакана зерен граната
- сок 1 лимона
- соль – по вкусу
- масло – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу порежьте полосками.
2. Добавьте стакан измельченной петрушки, зерна граната.
3. Добавьте сок лимона, масло и перемешайте.
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