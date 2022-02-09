Популярные и вкусные намазки на хлеб с плавленым сыром: топ-2 рецепты

Намазки из плавленого сыра уместны на любом столе: их можно подать на гренках или хлебе, или как небанальную закуску. Такое блюдо вряд ли когда потеряет актуальность, ведь оно очень простое, быстрое и доступное.

Редакция FoodOboz собрала для вас рецепты простых намазок из плавленого сыра.

Рецепт намазки из плавленого сыра опубликован в кулинарном блоге tastyminute в Instagram.

Ингредиенты:

плавленый сыр – 2 шт

яйца вареные – 2 шт

чеснок – 1 зубчик

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масло сливочное – 30 г

майонез – 1-2 ст. л.

зелень

соль

Способ приготовления:

1. Натереть на терке плавленый сыр, яйца и сливочное масло.

2. Измельчить зелень.

3. Чеснок пропустить через пресс.

4. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом. Посолить.

Еще одна идея намазки из плавленого сыра опубликована в кулинарном блоге foody.blogs в Instagram. Для разнообразия и яркой подачи в блюдо предлагают добавить простой ингредиент – морковь.

Ингредиенты:

вареная морковь

вареные яйца

плавленый сырок

майонез

соль

Способ приготовления:

1. Морковь, яйца и сыр натереть на терке.

2. Чеснок пропустить через пресс.

3. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом. Посолить.

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