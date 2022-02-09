Популярные и вкусные намазки на хлеб с плавленым сыром: топ-2 рецепты
Намазки из плавленого сыра уместны на любом столе: их можно подать на гренках или хлебе, или как небанальную закуску. Такое блюдо вряд ли когда потеряет актуальность, ведь оно очень простое, быстрое и доступное.
Редакция FoodOboz собрала для вас рецепты простых намазок из плавленого сыра.
Рецепт намазки из плавленого сыра опубликован в кулинарном блоге tastyminute в Instagram.
Ингредиенты:
плавленый сыр – 2 шт
яйца вареные – 2 шт
чеснок – 1 зубчик
масло сливочное – 30 г
майонез – 1-2 ст. л.
зелень
соль
Способ приготовления:
1. Натереть на терке плавленый сыр, яйца и сливочное масло.
2. Измельчить зелень.
3. Чеснок пропустить через пресс.
4. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом. Посолить.
Еще одна идея намазки из плавленого сыра опубликована в кулинарном блоге foody.blogs в Instagram. Для разнообразия и яркой подачи в блюдо предлагают добавить простой ингредиент – морковь.
Ингредиенты:
вареная морковь
вареные яйца
плавленый сырок
майонез
соль
Способ приготовления:
1. Морковь, яйца и сыр натереть на терке.
2. Чеснок пропустить через пресс.
3. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом. Посолить.
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