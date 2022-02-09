Популярные и вкусные намазки на хлеб с плавленым сыром: топ-2 рецепты

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Популярные и вкусные намазки на хлеб с плавленым сыром: топ-2 рецепты

Намазки из плавленого сыра уместны на любом столе: их можно подать на гренках или хлебе, или как небанальную закуску. Такое блюдо вряд ли когда потеряет актуальность, ведь оно очень простое, быстрое и доступное.

Редакция FoodOboz собрала для вас рецепты простых намазок из плавленого сыра.

Рецепт намазки из плавленого сыра опубликован в кулинарном блоге tastyminute в Instagram.

Намазка с плавленым сыром и зеленью

Ингредиенты:

  • плавленый сыр – 2 шт

  • яйца вареные – 2 шт

  • чеснок – 1 зубчик

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  • масло сливочное – 30 г

  • майонез – 1-2 ст. л.

  • зелень

  • соль

Способ приготовления:

1. Натереть на терке плавленый сыр, яйца и сливочное масло.

2. Измельчить зелень.

3. Чеснок пропустить через пресс.

4. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом. Посолить.

Еще одна идея намазки из плавленого сыра опубликована в кулинарном блоге foody.blogs в Instagram. Для разнообразия и яркой подачи в блюдо предлагают добавить простой ингредиент – морковь.

Намазка с плавленым сыром и морковью

Ингредиенты:

  • вареная морковь

  • вареные яйца

  • плавленый сырок

  • майонез

  • соль

Способ приготовления:

1. Морковь, яйца и сыр натереть на терке.

2. Чеснок пропустить через пресс.

3. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом. Посолить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусные намазки из сельди.

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