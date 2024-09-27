Простой и быстрый рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: готовится 10 минут
Известный шеф-повар Джейми Оливер утверждает, что знает рецепт идеального блюда для ужина посреди недели. На его приготовление нужно потратили всего 10 минут, а в результате на столе появится чрезвычайно блюдо.
Речь идет о пасте с лососем, приготовленной по быстрому рецепту. Это блюдо гарантированно поразит каждого, кто его попробует, ведь вместо привычных макарон повар использует листы лазаньи, пишет Mirror.
Ингредиенты
- Листья лазаньи – 125 гр
- Лук – 2 шт
- Шпинат – 80 гр
- Лимон – ½ шт
- Пармезан – 5 гр
- Оливковое масло
- Сыр – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Листья лазаньи разрезаем вдоль полосками по 2 см.
2. Лук чистым, нарезаем кубиками. Шпинат измельчаем и смешиваем с луком.
3. Половину лосося нарезаем кубиками и смешиваем со шпинатом и луком.
4. В отдельную миску натереть цедру лимона и пармезана.
5. Рыбу со шпинатом и луком выкладываем на сковороду с растительным маслом, добавляем сок лимона и обжариваем в течение 4 минут.
6. Макароны выкладываем в кастрюлю и заливаем крутым кипятком так, чтобы она едва покрыла тесто.
7. Добавьте еще воды, если нужно. Готовим лосось пока не образуется соус нужной вам густоты. В конце добавьте тертый сыр и пармезан. Приведите по вкусу солью и перцем.
8. Нарезаем остальные лосося, выкладываем на тарелку с макаронами и поливаем соусом.
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