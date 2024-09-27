Простой и быстрый рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: готовится 10 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Простой и быстрый рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: готовится 10 минут

Известный шеф-повар Джейми Оливер утверждает, что знает рецепт идеального блюда для ужина посреди недели. На его приготовление нужно потратили всего 10 минут, а в результате на столе появится чрезвычайно блюдо.

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Речь идет о пасте с лососем, приготовленной по быстрому рецепту. Это блюдо гарантированно поразит каждого, кто его попробует, ведь вместо привычных макарон повар использует листы лазаньи, пишет Mirror.

Простой и быстрый рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: готовится 10 минут

Ингредиенты

  • Листья лазаньи – 125 гр
  • Лук – 2 шт
  • Шпинат – 80 гр
  • Лимон – ½ шт
  • Пармезан – 5 гр
  • Оливковое масло
  • Сыр – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Листья лазаньи разрезаем вдоль полосками по 2 см.

Простой и быстрый рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: готовится 10 минут

2. Лук чистым, нарезаем кубиками. Шпинат измельчаем и смешиваем с луком.

3. Половину лосося нарезаем кубиками и смешиваем со шпинатом и луком.

Простой и быстрый рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: готовится 10 минут

4. В отдельную миску натереть цедру лимона и пармезана.

5. Рыбу со шпинатом и луком выкладываем на сковороду с растительным маслом, добавляем сок лимона и обжариваем в течение 4 минут.

6. Макароны выкладываем в кастрюлю и заливаем крутым кипятком так, чтобы она едва покрыла тесто.

7. Добавьте еще воды, если нужно. Готовим лосось пока не образуется соус нужной вам густоты. В конце добавьте тертый сыр и пармезан. Приведите по вкусу солью и перцем.

Простой и быстрый рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: готовится 10 минут

8. Нарезаем остальные лосося, выкладываем на тарелку с макаронами и поливаем соусом.

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