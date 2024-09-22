Красный борщ будет гораздо вкуснее, если к нему приготовить пышные чесночные пампушки. Самое главное в таких блюдах – сделать правильное дрожжевое тесто, чтобы оно не упало и хорошо пропеклось.

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Идея приготовления ароматных дрожжевых пампушек к борщу опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Чеснок нужно добавлять в виде заправки вместе с зеленью.

Ингредиенты для пончиков:

дрожжи живые – 30 г

молоко – 250 мл.

мука – 450

соль – 1 ч.л

сахар – 1 ст.л.

яйца – 1 шт.

масло – 3 ст.л.

Ингредиенты для заправки:

чеснок – 4 зубчика

укроп – 1 пучок

масло – 1 ст.л.

вода – 50 мл.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Дрожжи растереть с сахаром и подождать 5 минут, добавить теплое молоко, размешать и оставить опару на 10 минут.

2. Добавить яйцо, соль и 3 ст.л. муки.

3. Вымешать, добавить масло и постепенно добавить муку. Хорошо замешать.

4. Оставить в теплом месте под полотенцем до часа.

5. Разделить тесто на 2 части.

6. Одну часть раскатайте в колбаску и разделите на 8 части. Вес каждой частицы примерно 50 грамм.

7. Посуду, в которой будут запекаться пампушки, смазать маслом. Сформировать шарики и выложить 1 см друг от друга.

8. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.

9. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.

10. Для заправки порезать укроп, выжать чеснок, добавить масло, воду и соль.

11. Еще горячие пончики смазать заправкой.

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