Пышные дрожжевые пампушки к борщу: добавьте чесночную заправку
Красный борщ будет гораздо вкуснее, если к нему приготовить пышные чесночные пампушки. Самое главное в таких блюдах – сделать правильное дрожжевое тесто, чтобы оно не упало и хорошо пропеклось.
Идея приготовления ароматных дрожжевых пампушек к борщу опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Чеснок нужно добавлять в виде заправки вместе с зеленью.
Ингредиенты для пончиков:
- дрожжи живые – 30 г
- молоко – 250 мл.
- мука – 450
- соль – 1 ч.л
- сахар – 1 ст.л.
- яйца – 1 шт.
- масло – 3 ст.л.
Ингредиенты для заправки:
- чеснок – 4 зубчика
- укроп – 1 пучок
- масло – 1 ст.л.
- вода – 50 мл.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Дрожжи растереть с сахаром и подождать 5 минут, добавить теплое молоко, размешать и оставить опару на 10 минут.
2. Добавить яйцо, соль и 3 ст.л. муки.
3. Вымешать, добавить масло и постепенно добавить муку. Хорошо замешать.
4. Оставить в теплом месте под полотенцем до часа.
5. Разделить тесто на 2 части.
6. Одну часть раскатайте в колбаску и разделите на 8 части. Вес каждой частицы примерно 50 грамм.
7. Посуду, в которой будут запекаться пампушки, смазать маслом. Сформировать шарики и выложить 1 см друг от друга.
8. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
9. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.
10. Для заправки порезать укроп, выжать чеснок, добавить масло, воду и соль.
11. Еще горячие пончики смазать заправкой.
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