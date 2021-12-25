Рецепты лучшей рождественской выпечки к чаю: от пирогов до кексов

Что может дополнить рождественское семейное чаепитие лучше, чем домашняя и ароматная выпечка? Она придает настроение, уют и особую атмосферу. А ее преимуществом является то, что она не требует много времени и ингредиентов, но в любом случае получается безупречной.

Редакция FoodOboz собрала подборку рецептов рождественской выпечки.

Яблочный пирог по рецепту фудблогера food_nataly. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки

яйца – 2 шт

сахар – 1 ст

кефир – 1 ст

соды – 1 ч. л.

мука – 2 ст

растительное масло – 100 мл

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Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром.

2. Налить кефир и добавить соду.

3. Постепенно насыпать муку, после которой налить масло, продолжая взбивать.

4. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины. Порезать.

5. Форму для выпечки смазать растительным маслом и посыпать манной крупой.

6. Вылить половину теста, насыпать яблоки и вылить вторую половину теста.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

Морковный пирог с апельсиновой глазурью, рецепт которого опубликован в клинарном блоге nutrition_goodfood. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 350 г

яйца – 3 шт

сахар – 150 г

мука – 320 г

масло растительное – 200 мл

порошок для печенья – 6 г

цедра апельсина

Для глазури:

сахарная пудра – 125 г

апельсиновый сок – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром.

2. Морковь натереть на терке и добавить в яичную массу вместе с маслом и цедрой апельсина.

3. Добавить просеянную муку и порошок для печенья.

4. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности.

5. Для приготовления глазури следует смешать необходимые ингредиенты до однородности. Полить охлажденный пирог.

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