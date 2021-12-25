Рецепты лучшей рождественской выпечки к чаю: от пирогов до кексов
Что может дополнить рождественское семейное чаепитие лучше, чем домашняя и ароматная выпечка? Она придает настроение, уют и особую атмосферу. А ее преимуществом является то, что она не требует много времени и ингредиентов, но в любом случае получается безупречной.
Редакция FoodOboz собрала подборку рецептов рождественской выпечки.
Яблочный пирог по рецепту фудблогера food_nataly. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
яблоки
яйца – 2 шт
сахар – 1 ст
кефир – 1 ст
соды – 1 ч. л.
мука – 2 ст
растительное масло – 100 мл
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром.
2. Налить кефир и добавить соду.
3. Постепенно насыпать муку, после которой налить масло, продолжая взбивать.
4. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины. Порезать.
5. Форму для выпечки смазать растительным маслом и посыпать манной крупой.
6. Вылить половину теста, насыпать яблоки и вылить вторую половину теста.
7. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.
Морковный пирог с апельсиновой глазурью, рецепт которого опубликован в клинарном блоге nutrition_goodfood. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
морковь – 350 г
яйца – 3 шт
сахар – 150 г
мука – 320 г
масло растительное – 200 мл
порошок для печенья – 6 г
цедра апельсина
Для глазури:
сахарная пудра – 125 г
апельсиновый сок – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром.
2. Морковь натереть на терке и добавить в яичную массу вместе с маслом и цедрой апельсина.
3. Добавить просеянную муку и порошок для печенья.
4. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности.
5. Для приготовления глазури следует смешать необходимые ингредиенты до однородности. Полить охлажденный пирог.
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