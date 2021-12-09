Что нельзя готовить на Новый год 2022: "запрещенные" блюда

Анна Паскевич
Анна Паскевич
FoodOboz
6,0 т.
Что нельзя готовить на Новый год 2022

Чтобы следующий год прошел успешно, на новогоднем столе не должно быть блюд из продуктов, которых не любит символ 2022-го Черный водяной тигр. Этот хищный и гордый зверь требует к себе особого уважения, поэтому астрологи советуют организовывать праздничное застолье с учетом его предпочтений.

Так, в частности, стол на Новый год 2022 должен быть накрыт с "королевским" шиком. Что можно и что нельзя готовить из блюд, выяснил OBOZREVATEL.

Тигр любит мясо, но не склонен делиться своей добычей
Что нельзя готовить на Новый год 2022

Хищный Тигр любит мясо, но не склонен делиться своей добычей, поэтому блюда из мяса диких животных готовить не стоит. Не подойдет и слишком жирное мясо – лучше отдать предпочтение наиболее постным кускам и запекать их в духовке, в фольге или рукаве.

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Также не следует готовить на Новый год 2022 рыбу и морепродукты, поскольку тигр не умеет рыбачить. Если все же хочется рыбы, ее можно подать в виде закусок, но не основного блюда.

Не следует готовить на Новый год 2022 рыбу и морепродукты

Крупы и злаки рекомендуется заменить овощами, однако они также не должны преобладать на новогоднем застолье.

Кроме того, на праздничном столе не должно быть корейских блюд, так как в Корее мясо тигра и других кошачьих употребляют в пищу как деликатес. Также желательно избегать острой еды – сыров, соусов и приправ.

Хозяину года не по душе и алкогольные напитки, поэтому за праздничным столом их должно быть как можно меньше. То же самое касается шипучих и газированных. В приоритете – соки, морсы или компоты, желательно ароматизированные.

Основное блюдо на столе в год Тигра – мясо
Какие блюда приготовить на Новый год 2022

Основное блюдо на столе в год Тигра – мясо. Можно готовить курицу, свинину, индейку, баранину, домашних утку или гуся. Причем готовить лучше целиком, а делить на куски уже за столом. Также будут уместны шашлык или гриль.

В качестве гарнира можно запечь, потушить, отварить или приготовить на гриле любые овощи. Особенно понравятся символу 2022 года блюда в желтых и оранжевых тонах, чего можно добиться при помощи шафрана, куркумы и других приправ.

На столе в Новый год 2022 будут уместны шашлык или гриль

Салаты желательно готовить слоеные, с добавлением мяса, сыра и овощей, а украсить их можно фигурками из моркови, лимона или апельсина.

Вегетарианцы могут заменить мясо соевым. Из него можно приготовить котлеты, паштеты, отбивные, жаркое и подать с разнообразными соусами.

Стол на Новый год 2022 должен быть накрыт с "королевским" шиком
Как украсить стол на Новый год 2022

Тигру не по душе вычурность и излишества, но стол следует накрыть "по-королевски". Сервировка должна быть стильной и продуманной, а все материалы – натуральными. Для новогоднего застолья следует использовать лучшую посуду. Хорошо, если украшения для стола будут металлического, серебристого или золотого оттенка.

Сервировка стола в Новый год 2022 должна быть стильной и продуманной

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