Что нельзя готовить на Новый год 2022: "запрещенные" блюда
Чтобы следующий год прошел успешно, на новогоднем столе не должно быть блюд из продуктов, которых не любит символ 2022-го Черный водяной тигр. Этот хищный и гордый зверь требует к себе особого уважения, поэтому астрологи советуют организовывать праздничное застолье с учетом его предпочтений.
Так, в частности, стол на Новый год 2022 должен быть накрыт с "королевским" шиком. Что можно и что нельзя готовить из блюд, выяснил OBOZREVATEL.
Хищный Тигр любит мясо, но не склонен делиться своей добычей, поэтому блюда из мяса диких животных готовить не стоит. Не подойдет и слишком жирное мясо – лучше отдать предпочтение наиболее постным кускам и запекать их в духовке, в фольге или рукаве.
Также не следует готовить на Новый год 2022 рыбу и морепродукты, поскольку тигр не умеет рыбачить. Если все же хочется рыбы, ее можно подать в виде закусок, но не основного блюда.
Крупы и злаки рекомендуется заменить овощами, однако они также не должны преобладать на новогоднем застолье.
Кроме того, на праздничном столе не должно быть корейских блюд, так как в Корее мясо тигра и других кошачьих употребляют в пищу как деликатес. Также желательно избегать острой еды – сыров, соусов и приправ.
Хозяину года не по душе и алкогольные напитки, поэтому за праздничным столом их должно быть как можно меньше. То же самое касается шипучих и газированных. В приоритете – соки, морсы или компоты, желательно ароматизированные.
Основное блюдо на столе в год Тигра – мясо. Можно готовить курицу, свинину, индейку, баранину, домашних утку или гуся. Причем готовить лучше целиком, а делить на куски уже за столом. Также будут уместны шашлык или гриль.
В качестве гарнира можно запечь, потушить, отварить или приготовить на гриле любые овощи. Особенно понравятся символу 2022 года блюда в желтых и оранжевых тонах, чего можно добиться при помощи шафрана, куркумы и других приправ.
Салаты желательно готовить слоеные, с добавлением мяса, сыра и овощей, а украсить их можно фигурками из моркови, лимона или апельсина.
Вегетарианцы могут заменить мясо соевым. Из него можно приготовить котлеты, паштеты, отбивные, жаркое и подать с разнообразными соусами.
Тигру не по душе вычурность и излишества, но стол следует накрыть "по-королевски". Сервировка должна быть стильной и продуманной, а все материалы – натуральными. Для новогоднего застолья следует использовать лучшую посуду. Хорошо, если украшения для стола будут металлического, серебристого или золотого оттенка.
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