Топ-3 праздничных пирога к чаю от Лизы Глинской: простое приготовление и изысканный вкус
В зимний период особенно хочется проводить уютные семенные вечера с горячими напитками и разными вкусностями. Прекрасной идеей будет испечь какой-нибудь интересный сладкий пирог, который точно понравится всей семье. Он должен быть вкусным, атмосферным и одновременно простым в приготовлении.
Сразу тремя идеями таких пирогов поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Баскский пирог с вишней и заварным кремом:
Ингредиенты
сливочное масло – 200 г
сахарная пудра – 150 г (8 ст. л. без горки)
яйца – 50 г (1 шт)
мука – 310 г (10,3 ст. л. с горкой) рыхлитель – 4 г (2/3 ч.л)
цедра лимона
желток для глазирования – 20 г (1 желток)
Ингредиенты для заварного крема
молоко – 300 мл (1,5 стакана)
сахар – 40 г (2 ст. л.)
кукурузный крахмал – 30 г (2 ст. л.)
желток – 40 г (2 желтка)
сливочное масло – (1 ст. л.)
черный ром – 30 мл (2 ст. л.)
вишни "Амарена" в сиропе – 260 г
Способ приготовления:
Мандариновый пирог
Ингредиенты:
мука – 100 г (4 ст. л. с горкой)
сливочное масло – 50 г
желток – 40 г (2 шт.)
сахар – 30 г (1,5 ст. л.)
разрыхлитель – 3 г (0,5 ч. л.)
соль – щепотка
Ингредиенты для сметанной заливки:
сметана – 100 г (4 ст. л)
сахар – 30 г (1,5 ст. л.)
кукурузный крахмал – 5 г (0,5 ч. л)
яйца – 50 г (1 шт.)
мандариновая цедра
Ингредиенты для мандарина мармелада:
мандарин – 5 шт
сахар – 50 г (2 ст. л. с горкой)
вода – 50 мл (3 ст. л.)
мандариновый сок – 100 мл (0,4 стакана объемом 250 мл)
желатин – 6 г (1 ч. л. с горкой) + 30 мл воды (1,5 ст. л.)
Способ приготовления:
"Баноффи пай"
Расчет на форму d 21-22 см
Ингредиенты для Сабли:
мука – 130 г (5 ст. л. с горкой)
сахарная пудра – 90 г (4 ст. л.)
разрыхлителя – 2 г
соль
сливочное масло – 90 г
желток (2 шт) – 40 г
дополнительно 30-40 гр сливочного масла (растопленного)
Ингредиенты для соленой карамели:
молоко – 130 мл (0,5 стакана)
сливки – 250 мл (1 стакан)
кукурузный крахмал – 25 г (1 ст. л.)
сахар (7 ст. л. с горкой) – 180 г
сливочное масло – 150 г
соль – 1 г
желатин – 5 г (1 ч. л) + 25 мл воды (1,5 ст. л.)
банан – 600 г (5 шт.)
Ингредиенты для сливочного крема с лаймом:
сливки – 400 мл (1,5 стакана объемом 250 мл, жирность не менее 30%)
маскарпоне – 100 г
цедра 1-го лайма
пудра – 40 г (1,5 ст. л.)
Способ приготовления:
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: