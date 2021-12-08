Топ-3 праздничных пирога к чаю от Лизы Глинской: простое приготовление и изысканный вкус

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,6 т.
Топ-3 праздничных пирога к чаю от Лизы Глинской: простое приготовление и изысканный вкус

В зимний период особенно хочется проводить уютные семенные вечера с горячими напитками и разными вкусностями. Прекрасной идеей будет испечь какой-нибудь интересный сладкий пирог, который точно понравится всей семье. Он должен быть вкусным, атмосферным и одновременно простым в приготовлении.

Сразу тремя идеями таких пирогов поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Праздничные пироги от Лизы Глинской

Баскский пирог с вишней и заварным кремом: ⁣⁣⁣⁣⁣

Ингредиенты

  • сливочное масло – 200 г

  • сахарная пудра – 150 г (8 ст. л. без горки) ⁣⁣⁣⁣⁣

Видео дня

  • яйца – 50 г (1 шт)⁣⁣⁣⁣⁣

  • мука – 310 г (10,3 ст. л. с горкой) ⁣⁣⁣⁣⁣рыхлитель – 4 г (2/3 ч.л)

  • цедра лимона ⁣⁣⁣⁣⁣

  • желток для глазирования – 20 г (1 желток)⁣⁣⁣⁣⁣

Ингредиенты для заварного крема

  • молоко – 300 мл (1,5 стакана)⁣⁣⁣⁣⁣

  • сахар – 40 г (2 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • кукурузный крахмал – 30 г (2 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • желток – 40 г (2 желтка)⁣⁣⁣⁣⁣

  • сливочное масло – (1 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • черный ром – 30 мл (2 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • вишни "Амарена" в сиропе ⁣⁣⁣⁣⁣ – 260 г

Способ приготовления:

Способ приготовления десерта
Способ приготовления десерта

Мандариновый пирог⁣⁣⁣⁣⁣

Мандариновый пирог

Ингредиенты:

  • мука – 100 г (4 ст. л. с горкой) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • сливочное масло – 50 г

  • желток – 40 г (2 шт.)⁣⁣⁣⁣⁣

  • сахар – 30 г (1,5 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • разрыхлитель – 3 г (0,5 ч. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • соль – щепотка

Ингредиенты для сметанной заливки:

  • сметана – 100 г (4 ст. л)⁣⁣⁣⁣

  • сахар – 30 г (1,5 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • кукурузный крахмал – 5 г (0,5 ч. л) ⁣⁣⁣⁣

  • яйца – 50 г (1 шт.)⁣⁣⁣⁣⁣

  • мандариновая цедра

Ингредиенты для мандарина мармелада:

  • мандарин⁣⁣⁣⁣⁣ – 5 шт

  • сахар – 50 г (2 ст. л. с горкой) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • вода – 50 мл (3 ст. л.)⁣⁣⁣⁣⁣

  • мандариновый сок – 100 мл (0,4 стакана объемом 250 мл)⁣⁣⁣⁣⁣

  • желатин – 6 г (1 ч. л. с горкой) + 30 мл воды (1,5 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

Способ приготовления: ⁣⁣⁣⁣⁣

Способ приготовления десерта
Способ приготовления десерта

"Баноффи пай⁣⁣⁣⁣"

Торт "Баноффи пай⁣⁣⁣⁣"

Расчет на форму d 21-22 см⁣⁣⁣⁣⁣

Ингредиенты для Сабли: ⁣⁣⁣⁣

  • мука – 130 г (5 ст. л. с горкой) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • сахарная пудра – 90 г (4 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • разрыхлителя⁣⁣⁣⁣ – 2 г

  • соль⁣⁣⁣⁣⁣

  • сливочное масло – 90 г

  • желток (2 шт)⁣⁣⁣⁣⁣ – 40 г

  • дополнительно 30-40 гр сливочного масла (растопленного) ⁣⁣⁣⁣⁣

Ингредиенты для соленой карамели:

  • молоко – 130 мл (0,5 стакана)⁣⁣⁣⁣

  • сливки – 250 мл (1 стакан)⁣⁣⁣⁣

  • кукурузный крахмал – 25 г (1 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • сахар (7 ст. л. с горкой) ⁣⁣⁣⁣⁣ – 180 г

  • сливочное масло – 150 г

  • соль – 1 г

  • желатин – 5 г (1 ч. л) + 25 мл воды (1,5 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • банан – 600 г (5 шт.) ⁣⁣⁣⁣⁣

Ингредиенты для сливочного крема с лаймом: ⁣⁣⁣⁣⁣

  • сливки – 400 мл (1,5 стакана объемом 250 мл, жирность не менее 30%) ⁣⁣⁣⁣⁣

  • маскарпоне ⁣⁣⁣⁣ – 100 г

  • цедра 1-го лайма⁣⁣

  • пудра – 40 г (1,5 ст. л.) ⁣⁣⁣⁣⁣

Способ приготовления:

Способ приготовления десерта
способ приготовления десерта
Способ приготовления десерта

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