Вафельный рулет, как в детстве: идея простого десерта

Какое бы разнообразие десертов ни существовало, любимыми останутся те, которые готовили нам еще наши бабушки в детстве. Еще лучше, когда эти вкусности можно приготовить за считанные минуты и сразу подавать к столу. Одним из таких есть вафельный рулет с кокосово-шоколадной начинкой. А для более интересной подачи и несравненного вкуса можно использовать еще желе.

Рецептом рулета из вафли поделилась фудблогер Ольга Борачок. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты на 2 рулета:

квадратная вафля – 2 пласта

Для начинки 1:

шоколадный крекер – 180 г

какао – 25 г

воды – 350 мл

сахар – 180 г

Для начинки 2:

кокосовая стружка – 50 г

молоко – 130 мл

масло сливочное – 200 г

сахарная пудра – 100 г

Для желе:

желе – 1 п

вода – 300 мл

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить желе. Порошок в пачке следует залить кипятком и залить в контейнер. Дать полностью загустеть.

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2. Дальше – приготовить шоколадную начинку. Для этого необходимо измельчить печенье до состояния крошки.

3. В кастрюле довести до кипения воду с сахаром. Добавить какао и печенье.

4. Полученной массой и пока она горячая, смазать ею две вафли.

5. Тем временем приготовить кокосовую начинку. Для этого нужно залить кокосовую стружку горячим молоком.

6. Масло взбить с сахарной пудрой. Постепенно добавить кокосовую стружку.

7. Когда шоколадный крем загустеет, смазать вафлю кокосовым кремом.

8. Желе разделить на 2 части и разложить на вафли.

9. Бока вафли смазать кипятком и завернуть в рулеты. Дать постоять в холодильнике.

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