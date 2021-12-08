Вафельный рулет, как в детстве: идея простого десерта
Какое бы разнообразие десертов ни существовало, любимыми останутся те, которые готовили нам еще наши бабушки в детстве. Еще лучше, когда эти вкусности можно приготовить за считанные минуты и сразу подавать к столу. Одним из таких есть вафельный рулет с кокосово-шоколадной начинкой. А для более интересной подачи и несравненного вкуса можно использовать еще желе.
Рецептом рулета из вафли поделилась фудблогер Ольга Борачок. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты на 2 рулета:
квадратная вафля – 2 пласта
Для начинки 1:
шоколадный крекер – 180 г
какао – 25 г
воды – 350 мл
сахар – 180 г
Для начинки 2:
кокосовая стружка – 50 г
молоко – 130 мл
масло сливочное – 200 г
сахарная пудра – 100 г
Для желе:
желе – 1 п
вода – 300 мл
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить желе. Порошок в пачке следует залить кипятком и залить в контейнер. Дать полностью загустеть.
2. Дальше – приготовить шоколадную начинку. Для этого необходимо измельчить печенье до состояния крошки.
3. В кастрюле довести до кипения воду с сахаром. Добавить какао и печенье.
4. Полученной массой и пока она горячая, смазать ею две вафли.
5. Тем временем приготовить кокосовую начинку. Для этого нужно залить кокосовую стружку горячим молоком.
6. Масло взбить с сахарной пудрой. Постепенно добавить кокосовую стружку.
7. Когда шоколадный крем загустеет, смазать вафлю кокосовым кремом.
8. Желе разделить на 2 части и разложить на вафли.
9. Бока вафли смазать кипятком и завернуть в рулеты. Дать постоять в холодильнике.
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