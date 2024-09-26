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Салат "Медвежья шубка": как приготовить вкусное и оригинальное блюдо
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, чаще всего это свежие и запеченные овощи, а также зелень. Если же вы хотите, чтобы блюдо более сытным, добавьте в основу еще рыбу, сыр, сельдь, анчоусы, крабовые палочки, печень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного салата "Медвежья шубка", основа которого – куриная грудка, яйца и сыр.
Ингредиенты:
- 1 копченая куриная грудка
- 2 зуб. чесночка
- 5 отварных яиц
- 2 средние моркови
- 150 г сыра
- горсть обжаренных грецких орехов
- пучок зеленого лука
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком грудку, яйца, сыр, морковь натрите.
2. Соберите салат слоями, смазывая каждый слой майонезом с чесноком.
3. Края салата присыпьте зеленым луком, а серединку присыпьте орехами.
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