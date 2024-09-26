Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, чаще всего это свежие и запеченные овощи, а также зелень. Если же вы хотите, чтобы блюдо более сытным, добавьте в основу еще рыбу, сыр, сельдь, анчоусы, крабовые палочки, печень.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного салата "Медвежья шубка", основа которого – куриная грудка, яйца и сыр.

Ингредиенты:

1 копченая куриная грудка

2 зуб. чесночка

5 отварных яиц

2 средние моркови

150 г сыра

горсть обжаренных грецких орехов

пучок зеленого лука

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком грудку, яйца, сыр, морковь натрите.

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый слой майонезом с чесноком.

3. Края салата присыпьте зеленым луком, а серединку присыпьте орехами.

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