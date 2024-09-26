Салат "Медвежья шубка": как приготовить вкусное и оригинальное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, чаще всего это свежие и запеченные овощи, а также зелень. Если же вы хотите, чтобы блюдо более сытным, добавьте в основу еще рыбу, сыр, сельдь, анчоусы, крабовые палочки, печень.

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Вкусный домашний салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного салата "Медвежья шубка", основа которого – куриная грудка, яйца и сыр. 

Ингредиенты:

  • 1 копченая куриная грудка
  • 2 зуб. чесночка
  • 5 отварных яиц
  • 2 средние моркови
  • 150 г сыра
  • горсть обжаренных грецких орехов
  • пучок зеленого лука
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком грудку, яйца, сыр, морковь натрите.  

Ингредиенты для салата

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый слой майонезом с чесноком. 

Приготовление салата

3. Края салата присыпьте зеленым луком, а серединку присыпьте орехами.

Готовый салат

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