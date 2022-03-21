Самая вкусная намазка из сельди на хлеб и гренки: рецепт
Намазки из сельди очень удобны тем, что их можно есть с хлебом, гренками или крекером. Они настолько вкусные и сытные, что иногда могут заменить даже основной прием пищи. Ингредиенты в таких намазках можно совмещать по своему вкусу, это делает их достаточно универсальными.
Рецепт намазки из сельди опубликован в кулинарном блоге juli_co.ok в Instagram.
Ингредиенты:
сельдь – 1 шт.
отварные яйца – 3 шт.
плавленый сыр – 3 шт.
чеснок – 2 зуб.
сливочное масло – 50 г
сок 1/2 лимона
зелень (укроп, зеленый лук)
Способ приготовления:
1. Очистить сельдь, яйца и чеснок.
2. Смолоть сельдь, яйца и сыр через мясорубку, чередуя рыбу/яйцо/сыр. Если вы хотите, чтобы консистенция была масляная, можно взбить блендером.
3. К полученной массе добавить измельченную зелень, сок лимона, выжатый чеснок и масло комнатной температуры. Перемешать. Можно добавить соль и перец.
4. Выложить намазку в емкость и поставить в холодильник на 1 час.
5. Подавать с поджаренным или свежим хлебом на завтрак или перекус.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить фаршированную сельдь.