Самая вкусная намазка из сельди на хлеб и гренки: рецепт

Намазки из сельди очень удобны тем, что их можно есть с хлебом, гренками или крекером. Они настолько вкусные и сытные, что иногда могут заменить даже основной прием пищи. Ингредиенты в таких намазках можно совмещать по своему вкусу, это делает их достаточно универсальными.

Рецепт намазки из сельди опубликован в кулинарном блоге juli_co.ok в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.

отварные яйца – 3 шт.

плавленый сыр – 3 шт.

чеснок – 2 зуб.

сливочное масло – 50 г

сок 1/2 лимона

зелень (укроп, зеленый лук)

Видео дня

Способ приготовления:

1. Очистить сельдь, яйца и чеснок.

2. Смолоть сельдь, яйца и сыр через мясорубку, чередуя рыбу/яйцо/сыр. Если вы хотите, чтобы консистенция была масляная, можно взбить блендером.

3. К полученной массе добавить измельченную зелень, сок лимона, выжатый чеснок и масло комнатной температуры. Перемешать. Можно добавить соль и перец.

4. Выложить намазку в емкость и поставить в холодильник на 1 час.

5. Подавать с поджаренным или свежим хлебом на завтрак или перекус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить фаршированную сельдь.