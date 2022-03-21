Самая вкусная намазка из сельди на хлеб и гренки: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Рецепт намазки на хлеб из сельди

Намазки из сельди очень удобны тем, что их можно есть с хлебом, гренками или крекером. Они настолько вкусные и сытные, что иногда могут заменить даже основной прием пищи. Ингредиенты в таких намазках можно совмещать по своему вкусу, это делает их достаточно универсальными.

Рецепт намазки из сельди опубликован в кулинарном блоге juli_co.ok в Instagram.

Рецепт намазки из сельди на хлеб и гренки

Ингредиенты:

  • сельдь – 1 шт.

  • отварные яйца – 3 шт.

  • плавленый сыр – 3 шт.

  • чеснок – 2 зуб.

  • сливочное масло – 50 г

  • сок 1/2 лимона

  • зелень (укроп, зеленый лук)

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Филе сельди для намазки

Способ приготовления:

1. Очистить сельдь, яйца и чеснок.

2. Смолоть сельдь, яйца и сыр через мясорубку, чередуя рыбу/яйцо/сыр. Если вы хотите, чтобы консистенция была масляная, можно взбить блендером.

Ингредиенты для намазки

3. К полученной массе добавить измельченную зелень, сок лимона, выжатый чеснок и масло комнатной температуры. Перемешать. Можно добавить соль и перец.

4. Выложить намазку в емкость и поставить в холодильник на 1 час.

Намазка из сельди на хлеб

5. Подавать с поджаренным или свежим хлебом на завтрак или перекус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить фаршированную сельдь.

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