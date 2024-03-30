Самое сочное куриное филе с ананасами: блюдо, которое захочется есть каждый день

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Самое сочное куриное филе с ананасами: блюдо, которое захочется есть каждый день

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления куриного филе с ананасами и сыром. Блюдо, приготовленное по этому рецепту, придется по вкусу абсолютно всем, и даже тем, кто не любит такого сочетания ингредиентов.

Рецептом приготовления сочного куриного филе с ананасами поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она рассказала, что нужно сделать, чтобы курица получилась очень сочной, а блюдо – ароматным.

Самое сочное куриное филе с ананасами: блюдо, которое захочется есть каждый день

Ингредиенты

  • Куриное филе – 2 шт
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  • Соль
  • Масло
  • Паприка
  • Майонез
  • Твердый сыр – 150 гр
  • Кольца ананаса – 8 шт

Способ приготовления

1. Куриное филе разрезаем пополам, отбиваем как отбивные, солим, присыпаем паприкой, смазываем растительным маслом.

Самое сочное куриное филе с ананасами: блюдо, которое захочется есть каждый день

2. Разогреваем духовку до 200 градусов.

3. Филе обжариваем на сковороде с двух сторон до образования золотистой корочки, но не готовности.

Самое сочное куриное филе с ананасами: блюдо, которое захочется есть каждый день

4. Выкладываем курятину в форму для запекания, смазываем майонезом.

5. Выкладываем кольца ананасов и присыпаем тертым сыром.

Самое сочное куриное филе с ананасами: блюдо, которое захочется есть каждый день

6. Отправляем в духовку запекаться в течение 20 минут.

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