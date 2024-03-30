Самое сочное куриное филе с ананасами: блюдо, которое захочется есть каждый день
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления куриного филе с ананасами и сыром. Блюдо, приготовленное по этому рецепту, придется по вкусу абсолютно всем, и даже тем, кто не любит такого сочетания ингредиентов.
Рецептом приготовления сочного куриного филе с ананасами поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она рассказала, что нужно сделать, чтобы курица получилась очень сочной, а блюдо – ароматным.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Соль
- Масло
- Паприка
- Майонез
- Твердый сыр – 150 гр
- Кольца ананаса – 8 шт
Способ приготовления
1. Куриное филе разрезаем пополам, отбиваем как отбивные, солим, присыпаем паприкой, смазываем растительным маслом.
2. Разогреваем духовку до 200 градусов.
3. Филе обжариваем на сковороде с двух сторон до образования золотистой корочки, но не готовности.
4. Выкладываем курятину в форму для запекания, смазываем майонезом.
5. Выкладываем кольца ананасов и присыпаем тертым сыром.
6. Отправляем в духовку запекаться в течение 20 минут.
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