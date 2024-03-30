Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления куриного филе с ананасами и сыром. Блюдо, приготовленное по этому рецепту, придется по вкусу абсолютно всем, и даже тем, кто не любит такого сочетания ингредиентов.

Рецептом приготовления сочного куриного филе с ананасами поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она рассказала, что нужно сделать, чтобы курица получилась очень сочной, а блюдо – ароматным.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

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Соль

Масло

Паприка

Майонез

Твердый сыр – 150 гр

Кольца ананаса – 8 шт

Способ приготовления

1. Куриное филе разрезаем пополам, отбиваем как отбивные, солим, присыпаем паприкой, смазываем растительным маслом.

2. Разогреваем духовку до 200 градусов.

3. Филе обжариваем на сковороде с двух сторон до образования золотистой корочки, но не готовности.

4. Выкладываем курятину в форму для запекания, смазываем майонезом.

5. Выкладываем кольца ананасов и присыпаем тертым сыром.

6. Отправляем в духовку запекаться в течение 20 минут.

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