Самый простой маринад для скумбрии без уксуса: вкус рыбы вас приятно удивит
Для того, чтобы замариновать скумбрию, часто используют уксус. Но можно обойтись и без него. Достаточно использовать несколько специй и на основе их сделать маринад.
Идея приготовления пряной маринованной скумбрии без уксуса опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Уже через 2-3 дня рыба будет готова.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт по 600 г
- соль – 75-80 г
- сахар – 30 г
- лавровые листья – 3-4 шт.
- гвоздика – 4 шт.
- кориандр (зернами) – 2 ч.л.
- горчица сухая (зернами) – 2 ч.л.
- перец черный горошком обыкновенный – 10 шт.
- перец черный горошком (ароматный) – 5 шт.
- вода – 1 л
Способ приготовления:
1. Очистить скумбрию.
2. Отрезать голову, хвост, плавники. Разрезать брюхо и немного прочистить стены.
3. Тщательно вычистить внутреннюю темную плёнку, чтобы рыба не горчила.
4. Очищенную рыбу хорошо помыть.
5. Для маринада в воду добавить соль, сахар, лавровые листья и все специи.
6. Поставить маринад на плиту.
7. Довести до кипения и проварить 3-5 минут.
8. Готовый маринад полностью охладить.
9. Скумбрию положить в удобную емкость.
10. Залить охлажденным маринадом и поставить в холодильник на 2-3 дня.
11. Достать скумбрию, протереть ее от маринада.
12. Нарезать на кусочки.
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