Для того, чтобы замариновать скумбрию, часто используют уксус. Но можно обойтись и без него. Достаточно использовать несколько специй и на основе их сделать маринад.

Идея приготовления пряной маринованной скумбрии без уксуса опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Уже через 2-3 дня рыба будет готова.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт по 600 г

соль – 75-80 г

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сахар – 30 г

лавровые листья – 3-4 шт.

гвоздика – 4 шт.

кориандр (зернами) – 2 ч.л.

горчица сухая (зернами) – 2 ч.л.

перец черный горошком обыкновенный – 10 шт.

перец черный горошком (ароматный) – 5 шт.

вода – 1 л

Способ приготовления:

1. Очистить скумбрию.

2. Отрезать голову, хвост, плавники. Разрезать брюхо и немного прочистить стены.

3. Тщательно вычистить внутреннюю темную плёнку, чтобы рыба не горчила.

4. Очищенную рыбу хорошо помыть.

5. Для маринада в воду добавить соль, сахар, лавровые листья и все специи.

6. Поставить маринад на плиту.

7. Довести до кипения и проварить 3-5 минут.

8. Готовый маринад полностью охладить.

9. Скумбрию положить в удобную емкость.

10. Залить охлажденным маринадом и поставить в холодильник на 2-3 дня.

11. Достать скумбрию, протереть ее от маринада.

12. Нарезать на кусочки.

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