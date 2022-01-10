Шоколадная колбаса без молока и муки: как просто приготовить десерт родом из детства

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
4,3 т.
Шоколадная колбаса без молока и муки: как просто приготовить десерт родом из детства

Домашнюю сладкую колбасу особенно любят дети. И она бывает не только вкусной, но и очень полезной. В составе никакой муки, сахара и яиц, только натуральные компоненты. Такую вкуснятину можно легко приготовить дома и не переживать за качество.

Идея опубликована на странице lyubu.shka в Instagram.

Как приготовить полезную сладкую колбасу с финиками

Ингредиенты:

  • финики – 100 г

  • шоколад – 20 г

  • арахисовая паста – 40 г

  • мука зеленой гречки (можно заменить овсяной) – 30 г

  • любые орешки – 25 гр

Финики для основания
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Способ приготовления:

1. Финики предварительно замочить в воде на 15–20 минут, очистить от косточек.

2. Перебить в пюре блендером.

3. Растопить шоколад.

Шоколад может быть опасен

4. Объединить финиковое пюре, растопленный шоколад, арахисовую пасту и муку, тщательно перемешать с помощью блендера в однородную шоколадную массу.

5. Измельчить орешки и вмешать в шоколадную массу.

6. Выложить массу на пищевую пленку, завернуть, сформировать рулет.

Орехи для десерта

7. Поставить на 2 часа в холодильник для застывания.

8. Шоколадная колбаска получается очень плотной, отлично держит форму.

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