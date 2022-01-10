Шоколадная колбаса без молока и муки: как просто приготовить десерт родом из детства
Домашнюю сладкую колбасу особенно любят дети. И она бывает не только вкусной, но и очень полезной. В составе никакой муки, сахара и яиц, только натуральные компоненты. Такую вкуснятину можно легко приготовить дома и не переживать за качество.
Идея опубликована на странице lyubu.shka в Instagram.
Ингредиенты:
финики – 100 г
шоколад – 20 г
арахисовая паста – 40 г
мука зеленой гречки (можно заменить овсяной) – 30 г
любые орешки – 25 гр
Способ приготовления:
1. Финики предварительно замочить в воде на 15–20 минут, очистить от косточек.
2. Перебить в пюре блендером.
3. Растопить шоколад.
4. Объединить финиковое пюре, растопленный шоколад, арахисовую пасту и муку, тщательно перемешать с помощью блендера в однородную шоколадную массу.
5. Измельчить орешки и вмешать в шоколадную массу.
6. Выложить массу на пищевую пленку, завернуть, сформировать рулет.
7. Поставить на 2 часа в холодильник для застывания.
8. Шоколадная колбаска получается очень плотной, отлично держит форму.
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