Шоколадная колбаса без молока и муки: как просто приготовить десерт родом из детства

Домашнюю сладкую колбасу особенно любят дети. И она бывает не только вкусной, но и очень полезной. В составе никакой муки, сахара и яиц, только натуральные компоненты. Такую вкуснятину можно легко приготовить дома и не переживать за качество.

Идея опубликована на странице lyubu.shka в Instagram.

Ингредиенты:

финики – 100 г

шоколад – 20 г

арахисовая паста – 40 г

мука зеленой гречки (можно заменить овсяной) – 30 г

любые орешки – 25 гр

Видео дня

Способ приготовления:

1. Финики предварительно замочить в воде на 15–20 минут, очистить от косточек.

2. Перебить в пюре блендером.

3. Растопить шоколад.

4. Объединить финиковое пюре, растопленный шоколад, арахисовую пасту и муку, тщательно перемешать с помощью блендера в однородную шоколадную массу.

5. Измельчить орешки и вмешать в шоколадную массу.

6. Выложить массу на пищевую пленку, завернуть, сформировать рулет.

7. Поставить на 2 часа в холодильник для застывания.

8. Шоколадная колбаска получается очень плотной, отлично держит форму.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :