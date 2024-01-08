Именно из домашнего петуха выходит самый вкусный бульон. Но есть одна проблема – мясо часто получается достаточно жестким, а сам суп достаточно мутным. Все потому, что вы неправильно варите блюдо.

Идея приготовления прозрачного и наваристого бульона из домашнего петуха опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Помните, что молодой петух варится быстрее старого. А прозрачность бульона зависит от того, насколько тщательно вы промоете мясо.

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Ингредиенты:

домашний петух – 1,5 кг

мясо говядины – 400 г

лук – 2 шт

соль, лавровые листья, перец горошком – по вкусу

вода

зелень

макаронные изделия (варить отдельно)

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть два вида мяса. Лучше поставить петуха на ночь в воде. Чем лучше вы его промоете – тем прозрачнее бульон получится.

2. Вскипятить в кастрюле воду, добавить уже в кипящую воду мясо птицы. Варим примерно – 1-1,5 на небольшом огне, собираем если нужно пену.

3. Добавить мясо говядины нарезанное кусочками, целые луковицу, чеснок.

4. Добавить специи в бульон.

5. Варить 1-1,5 часа, пока мясо не станет мягким. Если у вас мясо из старого петуха – нужно варить еще на 1 час подольше.

6. Отдельно отварить лапшу. Подавать бульон с ней и вареным яйцом.

7. Поспать свежей петрушкой.

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