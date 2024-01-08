Сколько времени нужно варить бульон из домашнего петуха, чтобы мясо не было жестким: правильная технология
Именно из домашнего петуха выходит самый вкусный бульон. Но есть одна проблема – мясо часто получается достаточно жестким, а сам суп достаточно мутным. Все потому, что вы неправильно варите блюдо.
Идея приготовления прозрачного и наваристого бульона из домашнего петуха опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Помните, что молодой петух варится быстрее старого. А прозрачность бульона зависит от того, насколько тщательно вы промоете мясо.
Ингредиенты:
- домашний петух – 1,5 кг
- мясо говядины – 400 г
- лук – 2 шт
- соль, лавровые листья, перец горошком – по вкусу
- вода
- зелень
- макаронные изделия (варить отдельно)
Способ приготовления:
1. Хорошо промыть два вида мяса. Лучше поставить петуха на ночь в воде. Чем лучше вы его промоете – тем прозрачнее бульон получится.
2. Вскипятить в кастрюле воду, добавить уже в кипящую воду мясо птицы. Варим примерно – 1-1,5 на небольшом огне, собираем если нужно пену.
3. Добавить мясо говядины нарезанное кусочками, целые луковицу, чеснок.
4. Добавить специи в бульон.
5. Варить 1-1,5 часа, пока мясо не станет мягким. Если у вас мясо из старого петуха – нужно варить еще на 1 час подольше.
6. Отдельно отварить лапшу. Подавать бульон с ней и вареным яйцом.
7. Поспать свежей петрушкой.
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