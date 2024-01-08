Сколько времени нужно варить бульон из домашнего петуха, чтобы мясо не было жестким: правильная технология

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Сколько времени нужно варить бульон из домашнего петуха, чтобы мясо не было жестким: правильная технология

Именно из домашнего петуха выходит самый вкусный бульон. Но есть одна проблема – мясо часто получается достаточно жестким, а сам суп достаточно мутным. Все потому, что вы неправильно варите блюдо.

Идея приготовления прозрачного и наваристого бульона из домашнего петуха опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Помните, что молодой петух варится быстрее старого. А прозрачность бульона зависит от того, насколько тщательно вы промоете мясо.

Сколько времени нужно варить бульон из домашнего петуха, чтобы мясо не было жестким: правильная технология
Видео дня

Ингредиенты:

  • домашний петух – 1,5 кг
  • мясо говядины – 400 г
  • лук – 2 шт
  • соль, лавровые листья, перец горошком – по вкусу
  • вода
  • зелень
  • макаронные изделия (варить отдельно)

Способ приготовления:

Сколько времени нужно варить бульон из домашнего петуха, чтобы мясо не было жестким: правильная технология

1. Хорошо промыть два вида мяса. Лучше поставить петуха на ночь в воде. Чем лучше вы его промоете – тем прозрачнее бульон получится.

2. Вскипятить в кастрюле воду, добавить уже в кипящую воду мясо птицы. Варим примерно – 1-1,5 на небольшом огне, собираем если нужно пену.

Сколько времени нужно варить бульон из домашнего петуха, чтобы мясо не было жестким: правильная технология

3. Добавить мясо говядины нарезанное кусочками, целые луковицу, чеснок.

4. Добавить специи в бульон.

Сколько времени нужно варить бульон из домашнего петуха, чтобы мясо не было жестким: правильная технология

5. Варить 1-1,5 часа, пока мясо не станет мягким. Если у вас мясо из старого петуха – нужно варить еще на 1 час подольше.

Сколько времени нужно варить бульон из домашнего петуха, чтобы мясо не было жестким: правильная технология

6. Отдельно отварить лапшу. Подавать бульон с ней и вареным яйцом.

7. Поспать свежей петрушкой.

Сколько времени нужно варить бульон из домашнего петуха, чтобы мясо не было жестким: правильная технология

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты