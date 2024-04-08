Куриное филе в меру жирное и очень быстро готовится. Именно такой продукт идеально подходит для быстрого обеда. А чтобы мясо было сочным – добавьте сливочный соус, а сверху натрите много сыра.

Идея приготовления куриного филе под шубой для обеда опубликована на кулинарной странице fasting_marafon в Instagram. Запекается мясо всего 25 минут.

Ингредиенты:

филе куриное – 600 г.

соль, перец – по вкусу.

паприка – 1 ч. л.

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лук – 1 шт.

помидоры – 100 г.

зелень – по вкусу.

яйца куриные вареные – 3 шт.

сыр твердый – 100 г.

чеснок – 2 зубца.

сметана – 2 ст. л.

масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Филе разрезать вдоль, отбить.

2. Добавить любимые специи, растереть со всех сторон.

3. Для начинки смешать нарезанные помидоры, жареный лук, измельченные на терке яйца, сушеный чеснок, соль, сметану и зелень.

4. Тщательно перемешать.

5. Мясо выложить на форму для запекания, застеленную пергаментом.

6. Выложить начинку.

7. Посыпать тертым сыром.

8. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 190 градусов.

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