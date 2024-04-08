Сочное куриное филе под шубой в духовке: можно быстро приготовить на обед
Куриное филе в меру жирное и очень быстро готовится. Именно такой продукт идеально подходит для быстрого обеда. А чтобы мясо было сочным – добавьте сливочный соус, а сверху натрите много сыра.
Идея приготовления куриного филе под шубой для обеда опубликована на кулинарной странице fasting_marafon в Instagram. Запекается мясо всего 25 минут.
Ингредиенты:
- филе куриное – 600 г.
- соль, перец – по вкусу.
- паприка – 1 ч. л.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 100 г.
- зелень – по вкусу.
- яйца куриные вареные – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г.
- чеснок – 2 зубца.
- сметана – 2 ст. л.
- масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Филе разрезать вдоль, отбить.
2. Добавить любимые специи, растереть со всех сторон.
3. Для начинки смешать нарезанные помидоры, жареный лук, измельченные на терке яйца, сушеный чеснок, соль, сметану и зелень.
4. Тщательно перемешать.
5. Мясо выложить на форму для запекания, застеленную пергаментом.
6. Выложить начинку.
7. Посыпать тертым сыром.
8. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 190 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: