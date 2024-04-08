Сочное куриное филе под шубой в духовке: можно быстро приготовить на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочное куриное филе под шубой в духовке: можно быстро приготовить на обед

Куриное филе в меру жирное и очень быстро готовится. Именно такой продукт идеально подходит для быстрого обеда. А чтобы мясо было сочным – добавьте сливочный соус, а сверху натрите много сыра.

Идея приготовления куриного филе под шубой для обеда опубликована на кулинарной странице fasting_marafon в Instagram. Запекается мясо всего 25 минут.

Сочное куриное филе под шубой в духовке: можно быстро приготовить на обед

Ингредиенты:

  • филе куриное – 600 г.
  • соль, перец – по вкусу.
  • паприка – 1 ч. л.
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  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 100 г.
  • зелень – по вкусу.
  • яйца куриные вареные – 3 шт.
  • сыр твердый – 100 г.
  • чеснок – 2 зубца.
  • сметана – 2 ст. л.
  • масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сочное куриное филе под шубой в духовке: можно быстро приготовить на обед

1. Филе разрезать вдоль, отбить.

2. Добавить любимые специи, растереть со всех сторон.

Сочное куриное филе под шубой в духовке: можно быстро приготовить на обед

3. Для начинки смешать нарезанные помидоры, жареный лук, измельченные на терке яйца, сушеный чеснок, соль, сметану и зелень.

Сочное куриное филе под шубой в духовке: можно быстро приготовить на обед

4. Тщательно перемешать.

5. Мясо выложить на форму для запекания, застеленную пергаментом.

6. Выложить начинку.

Сочное куриное филе под шубой в духовке: можно быстро приготовить на обед

7. Посыпать тертым сыром.

8. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 190 градусов.

Сочное куриное филе под шубой в духовке: можно быстро приготовить на обед

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