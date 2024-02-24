Если у вас немного фарша – вместо жирных котлет приготовьте из него полноценный пирог. Такого блюда точно хватит на всю семью, и никто не останется голодным. А чтобы тесто было пышным – готовить его нужно на кефире.

Идея приготовления сытного пирога с фаршем из теста на кефире опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Вы сделаете такое блюдо максимально быстро.

Ингредиенты:

кефир – 500 г.

масло сливочное – 100 г.

мука – 800 г.

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соль – 0,5 ст. л.

разрыхлитель – 1 ст. л.

желток – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

фарш из куриного филе (или другой) – 500 г.

лук – 200 г.

картофель – 200 г.

соль, перец – по вкусу

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Из кефира, растопленного сливочного масла, муки, разрыхлителя и соли замешать тесто.

2. Оставляем его на несколько минут.

3. Для начинки смешать мясо, лук и картофель соломкой.

4. Посолить, поперчить, добавить немного масла.

5. Тесто разделить на две части, раскатать.

6. Одну часть выложить на форму для запекания, сверху – начинку и вторую часть теста.

7. Скрепляем края теста, смазать желтком, в центре сделать небольшое отверстие.

8. Отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 185 градусов.

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