Сытнее, чем обычные котлеты: пышный и румяный пирог с фаршем для всей семьи
Если у вас немного фарша – вместо жирных котлет приготовьте из него полноценный пирог. Такого блюда точно хватит на всю семью, и никто не останется голодным. А чтобы тесто было пышным – готовить его нужно на кефире.
Идея приготовления сытного пирога с фаршем из теста на кефире опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Вы сделаете такое блюдо максимально быстро.
Ингредиенты:
- кефир – 500 г.
- масло сливочное – 100 г.
- мука – 800 г.
- соль – 0,5 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ст. л.
- желток – 1 шт.
Ингредиенты для начинки:
- фарш из куриного филе (или другой) – 500 г.
- лук – 200 г.
- картофель – 200 г.
- соль, перец – по вкусу
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Из кефира, растопленного сливочного масла, муки, разрыхлителя и соли замешать тесто.
2. Оставляем его на несколько минут.
3. Для начинки смешать мясо, лук и картофель соломкой.
4. Посолить, поперчить, добавить немного масла.
5. Тесто разделить на две части, раскатать.
6. Одну часть выложить на форму для запекания, сверху – начинку и вторую часть теста.
7. Скрепляем края теста, смазать желтком, в центре сделать небольшое отверстие.
8. Отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 185 градусов.
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