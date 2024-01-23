Тортилья с тунцом: питательный завтрак, придающий силы на весь день.

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Тортилья с тунцом: питательный завтрак, придающий силы на весь день.

Завтрак должен быть питательным, а также наполняющим организм энергией и придающим ему сил вплоть до самого обеда. Однако, очень часто случается так, что человек просто не успевает нормально позавтракать из-за нехватки времени. В таком случае на помощь придет отличный рецепт тортильи, о котором сегодня пойдет речь.

Приготовить тортилью можно с вечера, а утром, пока варится кофе, только положить на гриль, после чего наслаждаться невероятным вкусом. Кстати, если после приготовления у вас остались листы тортильи, их можно заморозить в морозильной камере и не бояться, что они будут рассыпаться сразу после размораживания. Об этом в Instagram рассказала фудблогер с ником irisha_redko.

Тортилья с тунцом: питательный завтрак, придающий силы на весь день.
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Ингредиенты

  • Тунец кусочками – 1 б
  • Кукуруза – 1/3 б
  • Сливочный сыр
  • Красный лук замаринованный лимонным соком – ½ шт.
  • Горчица в зернах
  • Любимый соус (Цезарь, Тар-Тар, или сливочный)
  • Тортилья – 4 шт

Способ приготовления

1. Тортилью разрезаем пополам и смазываем сливочным сыром.

Тортилья с тунцом: питательный завтрак, придающий силы на весь день.

2. Сверху выкладываем все ингредиенты для начинки вместе с предварительно замаринованным луком.

Тортилья с тунцом: питательный завтрак, придающий силы на весь день.

3. Заворачиваем треугольничками. Таким образом, начинка никогда не окажется снаружи.

Тортилья с тунцом: питательный завтрак, придающий силы на весь день.

4. Разогреть тортилью с начинкой можно на гриле, сковороде, или есть холодными. Такой завтрак будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде, поэтому его очень легко взять с собой в дорогу.

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