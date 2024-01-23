Тортилья с тунцом: питательный завтрак, придающий силы на весь день.
Завтрак должен быть питательным, а также наполняющим организм энергией и придающим ему сил вплоть до самого обеда. Однако, очень часто случается так, что человек просто не успевает нормально позавтракать из-за нехватки времени. В таком случае на помощь придет отличный рецепт тортильи, о котором сегодня пойдет речь.
Приготовить тортилью можно с вечера, а утром, пока варится кофе, только положить на гриль, после чего наслаждаться невероятным вкусом. Кстати, если после приготовления у вас остались листы тортильи, их можно заморозить в морозильной камере и не бояться, что они будут рассыпаться сразу после размораживания. Об этом в Instagram рассказала фудблогер с ником irisha_redko.
Ингредиенты
- Тунец кусочками – 1 б
- Кукуруза – 1/3 б
- Сливочный сыр
- Красный лук замаринованный лимонным соком – ½ шт.
- Горчица в зернах
- Любимый соус (Цезарь, Тар-Тар, или сливочный)
- Тортилья – 4 шт
Способ приготовления
1. Тортилью разрезаем пополам и смазываем сливочным сыром.
2. Сверху выкладываем все ингредиенты для начинки вместе с предварительно замаринованным луком.
3. Заворачиваем треугольничками. Таким образом, начинка никогда не окажется снаружи.
4. Разогреть тортилью с начинкой можно на гриле, сковороде, или есть холодными. Такой завтрак будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде, поэтому его очень легко взять с собой в дорогу.
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