Для пельменей, чебуреков и вареников можно приготовить одно универсальное тесто. Это будет гораздо быстрее и бюджетнее, чем делать для каждого вида отдельную основу. К тому же, бюджетнее.

Идея приготовления универсального теста для пельменей, вареников и чебуреков опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Оно не будет липнуть в руки и отлично замешивается.

Ингредиенты для теста:

Видео дня

мука – 420 г

яйцо – 1 шт (50 г)

масло – 3 ст.л (30 г)

соль – 1/2 ч.л

вода – 90 г

молоко – 90 г

Способ приготовления теста:

1. Муку просейте в глубокую миску.

2. Взбейте яйцо с солью и маслом до однородности и влейте в муку.

3. Протрите массу до крошки.

4. В кастрюле соедините воду и молоко.

5. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите содержимое до кипения.

6. В крошку влейте горячую жидкость.

7. Сначала перемешайте массу вилкой (потому что она горячая), а затем вымесите руками до гладкости и однородности.

8. Если тесто будет липкое – добавьте еще немного муки. Если сухое – еще немного воды/молока.

9. Положить тесто в пакет и оставить на столе на 30-40 минут.

10. Далее приготовьте, что пожелаете. Вареники с любой начинкой, пельмени, чебуреки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: