Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: не прилипает к рукам и хорошо раскатывается
Для пельменей, чебуреков и вареников можно приготовить одно универсальное тесто. Это будет гораздо быстрее и бюджетнее, чем делать для каждого вида отдельную основу. К тому же, бюджетнее.
Идея приготовления универсального теста для пельменей, вареников и чебуреков опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Оно не будет липнуть в руки и отлично замешивается.
Ингредиенты для теста:
- мука – 420 г
- яйцо – 1 шт (50 г)
- масло – 3 ст.л (30 г)
- соль – 1/2 ч.л
- вода – 90 г
- молоко – 90 г
Способ приготовления теста:
1. Муку просейте в глубокую миску.
2. Взбейте яйцо с солью и маслом до однородности и влейте в муку.
3. Протрите массу до крошки.
4. В кастрюле соедините воду и молоко.
5. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите содержимое до кипения.
6. В крошку влейте горячую жидкость.
7. Сначала перемешайте массу вилкой (потому что она горячая), а затем вымесите руками до гладкости и однородности.
8. Если тесто будет липкое – добавьте еще немного муки. Если сухое – еще немного воды/молока.
9. Положить тесто в пакет и оставить на столе на 30-40 минут.
10. Далее приготовьте, что пожелаете. Вареники с любой начинкой, пельмени, чебуреки.
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