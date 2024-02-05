Вафельный торт с необычном ингредиентом: вкус десерта удивит

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Вафельный торт

Вафельный торт можно готовить со сгущенным молоком, можно брать как сырое, так и вареное. А для яркого вкуса можно добавить сыр, орехи, шоколад.

Вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного вафельного торта с сыром Дорблю, орехами и сгущенным молоком.

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • вафельные лепешки
  • вареное сгущенное молоко 
  • масло сливочное 
  • сыр Дорблю (по желанию, от 40 до 80 г)
  • орехи
  • шоколад для декора

Способ приготовления:

1. Смешайте мягкое сливочное масло с вареной сгущенкой. Добавьте измельченные орехи и по желанию натертый сыр, хорошо перемешайте.

Сыр для начинки

2. Смажьте вафли смесью, бока торта тоже смажьте сгущенкой и обваляйте в орехах. Поставьте торт в холодильник на несколько часов.

Вафельный торт по-новому

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