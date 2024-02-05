Вафельный торт можно готовить со сгущенным молоком, можно брать как сырое, так и вареное. А для яркого вкуса можно добавить сыр, орехи, шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного вафельного торта с сыром Дорблю, орехами и сгущенным молоком.

Видео дня

Ингредиенты:

вафельные лепешки

вареное сгущенное молоко

масло сливочное

сыр Дорблю (по желанию, от 40 до 80 г)

орехи

шоколад для декора

Способ приготовления:

1. Смешайте мягкое сливочное масло с вареной сгущенкой. Добавьте измельченные орехи и по желанию натертый сыр, хорошо перемешайте.

2. Смажьте вафли смесью, бока торта тоже смажьте сгущенкой и обваляйте в орехах. Поставьте торт в холодильник на несколько часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: