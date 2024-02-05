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Вафельный торт с необычном ингредиентом: вкус десерта удивит
Вафельный торт можно готовить со сгущенным молоком, можно брать как сырое, так и вареное. А для яркого вкуса можно добавить сыр, орехи, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного вафельного торта с сыром Дорблю, орехами и сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- вафельные лепешки
- вареное сгущенное молоко
- масло сливочное
- сыр Дорблю (по желанию, от 40 до 80 г)
- орехи
- шоколад для декора
Способ приготовления:
1. Смешайте мягкое сливочное масло с вареной сгущенкой. Добавьте измельченные орехи и по желанию натертый сыр, хорошо перемешайте.
2. Смажьте вафли смесью, бока торта тоже смажьте сгущенкой и обваляйте в орехах. Поставьте торт в холодильник на несколько часов.
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