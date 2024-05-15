Салат, приготовленный по этому рецепту, точно не оставит никого безразличным, ведь имеет идеальное сочетание ингредиентов. Он не только насытит, но и доставит настоящее гастрономическое удовольствие.

Как приготовить такой салат, знает фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какая заправка лучше подходит к этому салату.

Ингредиенты

Колбаса копченая – 200 гр

Кукуруза консервированная – 150 гр

Лук – 1 шт

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Помидор – 1 шт

Перец – 1 шт

Маринованные огурцы – 3 шт

Сыр твердый – 120 гр

Петрушка – пучок

Майонез – 100 гр

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Консервированные огурчики, сыр, помидоры, фиолетовый лук и болгарский перец нарезать кубиками. Переложить в глубокую емкость, удобную для смешивания.

2. В миску добавить консервированную кукурузу, нарезанную кружочками колбасу, или можно выбрать обычную копченую и нарезать кубиками.

3. Солим и перчим по вкусу. Добавляем горчицу в зернах и майонезе. Перемешиваем и подаем на стол.

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