Весенний салат за 5 минут: идеальное сочетание ингредиентов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Весенний салат за 5 минут: идеальное сочетание ингредиентов

Салат, приготовленный по этому рецепту, точно не оставит никого безразличным, ведь имеет идеальное сочетание ингредиентов. Он не только насытит, но и доставит настоящее гастрономическое удовольствие.

Как приготовить такой салат, знает фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какая заправка лучше подходит к этому салату.

Весенний салат за 5 минут: идеальное сочетание ингредиентов

Ингредиенты

  • Колбаса копченая – 200 гр
  • Кукуруза консервированная – 150 гр
  • Лук – 1 шт
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  • Помидор – 1 шт
  • Перец – 1 шт
  • Маринованные огурцы – 3 шт
  • Сыр твердый – 120 гр
  • Петрушка – пучок
  • Майонез – 100 гр
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Консервированные огурчики, сыр, помидоры, фиолетовый лук и болгарский перец нарезать кубиками. Переложить в глубокую емкость, удобную для смешивания.

Весенний салат за 5 минут: идеальное сочетание ингредиентов

2. В миску добавить консервированную кукурузу, нарезанную кружочками колбасу, или можно выбрать обычную копченую и нарезать кубиками.

Весенний салат за 5 минут: идеальное сочетание ингредиентов

3. Солим и перчим по вкусу. Добавляем горчицу в зернах и майонезе. Перемешиваем и подаем на стол.

Весенний салат за 5 минут: идеальное сочетание ингредиентов

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