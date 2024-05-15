Весенний салат за 5 минут: идеальное сочетание ингредиентов
Салат, приготовленный по этому рецепту, точно не оставит никого безразличным, ведь имеет идеальное сочетание ингредиентов. Он не только насытит, но и доставит настоящее гастрономическое удовольствие.
Как приготовить такой салат, знает фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какая заправка лучше подходит к этому салату.
Ингредиенты
- Колбаса копченая – 200 гр
- Кукуруза консервированная – 150 гр
- Лук – 1 шт
- Помидор – 1 шт
- Перец – 1 шт
- Маринованные огурцы – 3 шт
- Сыр твердый – 120 гр
- Петрушка – пучок
- Майонез – 100 гр
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Консервированные огурчики, сыр, помидоры, фиолетовый лук и болгарский перец нарезать кубиками. Переложить в глубокую емкость, удобную для смешивания.
2. В миску добавить консервированную кукурузу, нарезанную кружочками колбасу, или можно выбрать обычную копченую и нарезать кубиками.
3. Солим и перчим по вкусу. Добавляем горчицу в зернах и майонезе. Перемешиваем и подаем на стол.
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