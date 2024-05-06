Пляцок можно готовить как на праздники, так и просто, чтобы порадовать своих родных. Это не сложный приготовлении десерт, готовящийся из доступных ингредиентов. Поэтому важно иметь в вооружении проверенный рецепт такого десерта.

Именно им поделился фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал, как приготовить вишневый пляцок и сделать к нему действительно вкусный крем.

Ингредиенты для теста на форму 33х22см

Мак – 400 гр

Сахар – 140 гр

Яйца – 4 шт

Крахмал – 50 гр

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Масло – 50 гр

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – 1 уп.

Ингредиенты для бисквита

Яйца – 5 шт

Сахар – 120 гр

Мука – 70 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Какао – 10 гр

Ингредиенты для крема

Вишневый сок – ½ л

Сахар – по вкусу

Крахмал – 40 гр

Сливочное масло – 300 гр

Дополнительные ингредиенты

Вишни в соке – 200 гр

Вишневое желе – 2 уп.

Кипяток – 400 мл

Способ приготовления

1.Сухой молотый мак заливаем водой и провариваем до исчезновения жидкости. Мак должен снова стать сухим. Накрываем крышкой и оставляем до охлаждения.

2. Добавляем растопленное сливочное масло и рубленые орехи. Хорошо вымешиваем.

3. Яйца взбиваем с сахаром миксером в пышную пену, добавляем крахмал и смешиваем на малых оборотах.

4. Переливаем тесто к маку, добавляем муку смешанную с разрыхлителем.

5. Переливаем в застеленную пергаментом форму, разравниваем и выпекаем при 170 градусах в течение 40 мин, и даем остыть.

6. Готовим бисквит. Взбиваем белки в пену, добавляем сахар и взбиваем до пиков.

7. Добавьте желтки, взбиваем на малых оборотах 1 минуту. Добавляем муку с разрыхлителем и смешиваем еще 1 мин.

8. 2/3 теста вливаем в форму для выпечки.

9. К оставшемуся тесту добавляем какао, смешиваем и переливаемл поверх светлого теста. Выпекаем при 170С 30мин и даем полностью остыть.

10. К вишневому соку добавляем крахмал и провариваем помешивая до загущения. Даем остыть. Смешиваем с мягким маслом блендером до кремообразного состояния. Чтобы получить насыщенный цвет, можно добавить несколько капель пищевого красителя.

11. Желе заливаем кипятком согласно инструкции и оставляем до образования жидкого желе.

12. Маковый слой смазываем кремом, выкладываем много вишен.

13. Бисквит смазываем кремом и на маковый слой.

14. Смазываем по бокам кремом, сделав наверху небольшой бортик.

15. Выкладываем вишни, заливаем уже слегка застывшим желе, и даем ему застыть полностью.

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