Вишневый пляцок: все секреты приготовления вкусного крема
Пляцок можно готовить как на праздники, так и просто, чтобы порадовать своих родных. Это не сложный приготовлении десерт, готовящийся из доступных ингредиентов. Поэтому важно иметь в вооружении проверенный рецепт такого десерта.
Именно им поделился фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал, как приготовить вишневый пляцок и сделать к нему действительно вкусный крем.
Ингредиенты для теста на форму 33х22см
- Мак – 400 гр
- Сахар – 140 гр
- Яйца – 4 шт
- Крахмал – 50 гр
- Масло – 50 гр
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – 1 уп.
Ингредиенты для бисквита
- Яйца – 5 шт
- Сахар – 120 гр
- Мука – 70 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Какао – 10 гр
Ингредиенты для крема
- Вишневый сок – ½ л
- Сахар – по вкусу
- Крахмал – 40 гр
- Сливочное масло – 300 гр
Дополнительные ингредиенты
- Вишни в соке – 200 гр
- Вишневое желе – 2 уп.
- Кипяток – 400 мл
Способ приготовления
1.Сухой молотый мак заливаем водой и провариваем до исчезновения жидкости. Мак должен снова стать сухим. Накрываем крышкой и оставляем до охлаждения.
2. Добавляем растопленное сливочное масло и рубленые орехи. Хорошо вымешиваем.
3. Яйца взбиваем с сахаром миксером в пышную пену, добавляем крахмал и смешиваем на малых оборотах.
4. Переливаем тесто к маку, добавляем муку смешанную с разрыхлителем.
5. Переливаем в застеленную пергаментом форму, разравниваем и выпекаем при 170 градусах в течение 40 мин, и даем остыть.
6. Готовим бисквит. Взбиваем белки в пену, добавляем сахар и взбиваем до пиков.
7. Добавьте желтки, взбиваем на малых оборотах 1 минуту. Добавляем муку с разрыхлителем и смешиваем еще 1 мин.
8. 2/3 теста вливаем в форму для выпечки.
9. К оставшемуся тесту добавляем какао, смешиваем и переливаемл поверх светлого теста. Выпекаем при 170С 30мин и даем полностью остыть.
10. К вишневому соку добавляем крахмал и провариваем помешивая до загущения. Даем остыть. Смешиваем с мягким маслом блендером до кремообразного состояния. Чтобы получить насыщенный цвет, можно добавить несколько капель пищевого красителя.
11. Желе заливаем кипятком согласно инструкции и оставляем до образования жидкого желе.
12. Маковый слой смазываем кремом, выкладываем много вишен.
13. Бисквит смазываем кремом и на маковый слой.
14. Смазываем по бокам кремом, сделав наверху небольшой бортик.
15. Выкладываем вишни, заливаем уже слегка застывшим желе, и даем ему застыть полностью.
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