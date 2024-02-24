Украинский пляцок с тремя начинками: заменит традиционный пирог
Этот пляцок станет в голове списка любимых рецептов. А все потому, что готовится от сразу с начинками, не требует больших усилий. Кроме этого, он выглядит очень красиво. Таким образом, пляцок с тремя начинками станет настоящим украшением и гастрономическим наслаждением к любому столу.
Рецептом украинского плацка с тремя начинками поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она также рассказала, как приготовить тесто, что идеально будет подходить к этому пляцку.
Ингредиенты для теста на форму 28-30 см
- Мука – 380 гр
- Сливочное масло комнатной температуры – 175 гр
- Сметана – 3 ст.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Дрожжи свежие – 20 гр
- Желтки – 4 шт
Ингредиенты для начинки №1
- Белки – 2 шт
- Сахар – 50 гр
- Молотый мак – 200 гр
- Изюм – 100 гр
Ингредиенты для начинки №2
- Белки – 2 шт
- Ванильный сахар – ½ ч.л.
- Сахар – 50 гр
- Подсушенные и измельченные орехи – 100 гр
Ингредиенты для начинки №3
- Густое варенье
Способ приготовления теста
1. С сахаром соединяем измельченные дрожжи и ждем 10 мин, чтобы масса стала жидкая.
2. Добавляем все остальные ингредиенты и отставляем тесто на 1,5-2 часа для того, чтобы оно подошло.
3. Пока настаивается тесто, готовим начинки. К 2 белкам добавляем 50 г сахара и взбиваем. Добавляем 200 г молотого мака и 100 грамм изюма. Перемешиваем венчиком.
4. Для второй начинки 2 белка взбиваем с 50 г сахара на ½ ч.л. ванильного сахара. Добавляем 100 г предварительно подсушенных и измельченных орехов. Перемешиваем лопаткой.
5. Первую часть теста раскатываем и выкладываем с бортиками в застеленную пергаментом форму.
6. Выкладываем на нее начинку с маком и изюмом.
7. Накрываем второй частью теста. Сверху выкладываем начинку из белков и орехов.
8. Накрываем третью часть теста. Выкладываем начинку с вареньем.
9. Перед выпечкой прокалываем вилкой пляцок в разных местах. Накрываем полотенцем и на час отправляем в теплое место, чтобы пляцок подошел.
10. Выпекать при температуре 160 градусов в течение 50 минут.
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