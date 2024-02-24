Этот пляцок станет в голове списка любимых рецептов. А все потому, что готовится от сразу с начинками, не требует больших усилий. Кроме этого, он выглядит очень красиво. Таким образом, пляцок с тремя начинками станет настоящим украшением и гастрономическим наслаждением к любому столу.

Рецептом украинского плацка с тремя начинками поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она также рассказала, как приготовить тесто, что идеально будет подходить к этому пляцку.

Ингредиенты для теста на форму 28-30 см

Мука – 380 гр

Сливочное масло комнатной температуры – 175 гр

Сметана – 3 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Дрожжи свежие – 20 гр

Желтки – 4 шт

Ингредиенты для начинки №1

Белки – 2 шт

Сахар – 50 гр

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Молотый мак – 200 гр

Изюм – 100 гр

Ингредиенты для начинки №2

Белки – 2 шт

Ванильный сахар – ½ ч.л.

Сахар – 50 гр

Подсушенные и измельченные орехи – 100 гр

Ингредиенты для начинки №3

Густое варенье

Способ приготовления теста

1. С сахаром соединяем измельченные дрожжи и ждем 10 мин, чтобы масса стала жидкая.

2. Добавляем все остальные ингредиенты и отставляем тесто на 1,5-2 часа для того, чтобы оно подошло.

3. Пока настаивается тесто, готовим начинки. К 2 белкам добавляем 50 г сахара и взбиваем. Добавляем 200 г молотого мака и 100 грамм изюма. Перемешиваем венчиком.

4. Для второй начинки 2 белка взбиваем с 50 г сахара на ½ ч.л. ванильного сахара. Добавляем 100 г предварительно подсушенных и измельченных орехов. Перемешиваем лопаткой.

5. Первую часть теста раскатываем и выкладываем с бортиками в застеленную пергаментом форму.

6. Выкладываем на нее начинку с маком и изюмом.

7. Накрываем второй частью теста. Сверху выкладываем начинку из белков и орехов.

8. Накрываем третью часть теста. Выкладываем начинку с вареньем.

9. Перед выпечкой прокалываем вилкой пляцок в разных местах. Накрываем полотенцем и на час отправляем в теплое место, чтобы пляцок подошел.

10. Выпекать при температуре 160 градусов в течение 50 минут.

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