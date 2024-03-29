Лазанья – очень простая запеканка из уже готовых макаронных листов, которые можно приобрести в любом магазине. Вам остается просто сделать для них вкусную начинку. И это не обязательно должно быть мясо.

Идея приготовления лазаньи с грибами и шпинатом на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Кушать блюдо нужно в холодном виде.

Ингредиенты:

листья лазаньи – 4-6 шт.

грибы – 250 г

шпинат свежий – 100 г

Видео дня

вяленые томаты – 6-7 шт.

сыр моцарелла – 200 г

Ингредиенты для соуса:

лук – 1 шт.

чеснок

сливки 33% – 300 мл.

пармезан – 40 г

соль, специи – по вкусу

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Грибы порезать слайсами и жарить до золотистости на растительном масле.

2. Вяленые томаты нарезать на небольшие кусочки.

3. Сыр моцарелла натереть на мелкую терку.

4. Листы лазаньи замочить в кипяченой воде на 3-4 минуты.

5. Для соуса мелко нарезать лук, выжать чеснок и добавить кусочек сливочного масла.

6. Обжарить так 2-3 минуты.

7. Влить жирные сливки и добавить сыр пармезан.

8. Хорошо перемешать и варить соус до загустения.

9. Формировать лазанью: сначала листья, затем соус, далее шпинат на томаты. Сверху снова листья, соус, шпинат, томаты.

10. Затем выложить жареные грибы и немного сырую моцареллу.

11. Последний слой листьев, соус и много сыра. Сверху украсить грибами.

12. Форму накрыть фольгой и поставить в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 25-30 минут. Затем забрать фольгу и оставить в духовке, чтобы появилась золотая корочка.

13. Лазанья должна остыть 10-15 минут и уже тогда ее можно есть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: