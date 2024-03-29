Вкусная лазанья без мяса для сытного обеда: из чего сделать начинку
Лазанья – очень простая запеканка из уже готовых макаронных листов, которые можно приобрести в любом магазине. Вам остается просто сделать для них вкусную начинку. И это не обязательно должно быть мясо.
Идея приготовления лазаньи с грибами и шпинатом на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Кушать блюдо нужно в холодном виде.
Ингредиенты:
- листья лазаньи – 4-6 шт.
- грибы – 250 г
- шпинат свежий – 100 г
- вяленые томаты – 6-7 шт.
- сыр моцарелла – 200 г
Ингредиенты для соуса:
- лук – 1 шт.
- чеснок
- сливки 33% – 300 мл.
- пармезан – 40 г
- соль, специи – по вкусу
- сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Грибы порезать слайсами и жарить до золотистости на растительном масле.
2. Вяленые томаты нарезать на небольшие кусочки.
3. Сыр моцарелла натереть на мелкую терку.
4. Листы лазаньи замочить в кипяченой воде на 3-4 минуты.
5. Для соуса мелко нарезать лук, выжать чеснок и добавить кусочек сливочного масла.
6. Обжарить так 2-3 минуты.
7. Влить жирные сливки и добавить сыр пармезан.
8. Хорошо перемешать и варить соус до загустения.
9. Формировать лазанью: сначала листья, затем соус, далее шпинат на томаты. Сверху снова листья, соус, шпинат, томаты.
10. Затем выложить жареные грибы и немного сырую моцареллу.
11. Последний слой листьев, соус и много сыра. Сверху украсить грибами.
12. Форму накрыть фольгой и поставить в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 25-30 минут. Затем забрать фольгу и оставить в духовке, чтобы появилась золотая корочка.
13. Лазанья должна остыть 10-15 минут и уже тогда ее можно есть.
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