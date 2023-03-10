Вкусная яичная намазка без плавленого сыра: готовится элементарно

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкусная яичная намазка без плавленого сыра: готовится элементарно

Намазка на бутерброды – это самая простая и быстрая в приготовлении закуска, которую можно готовить из различных ингредиентов: авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра или даже шпротов. Время приготовления составляет всего 5 минут.

Фудблогер Артем Савенко (_savenko_artem_) на своей странице в TikTok поделился рецептом вкусной яичной намазки с зеленью.

Рецепт намазки из яиц

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • соль, перец, французская горчица, приправа
  • сметана\майонез
  • зелень
  • хлеб для подачи
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Способ приготовления:

1. Отварить яйца, почистить и размять их вилкой.

Намазка из вареных яиц

2. Измельчить зелень и добавить в яйца.

3. Добавить также специи, горчицу и сметану\майонез. Перемешать до однородности.

Яичная намазка без плавленого сыра

4. Подавать с поджаренным хлебом.

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