Намазка на бутерброды – это самая простая и быстрая в приготовлении закуска, которую можно готовить из различных ингредиентов: авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра или даже шпротов. Время приготовления составляет всего 5 минут.

Фудблогер Артем Савенко (_savenko_artem_) на своей странице в TikTok поделился рецептом вкусной яичной намазки с зеленью.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

соль, перец, французская горчица, приправа

сметана\майонез

зелень

хлеб для подачи

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Способ приготовления:

1. Отварить яйца, почистить и размять их вилкой.

2. Измельчить зелень и добавить в яйца.

3. Добавить также специи, горчицу и сметану\майонез. Перемешать до однородности.

4. Подавать с поджаренным хлебом.

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