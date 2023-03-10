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Вкусная яичная намазка без плавленого сыра: готовится элементарно
Намазка на бутерброды – это самая простая и быстрая в приготовлении закуска, которую можно готовить из различных ингредиентов: авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра или даже шпротов. Время приготовления составляет всего 5 минут.
Фудблогер Артем Савенко (_savenko_artem_) на своей странице в TikTok поделился рецептом вкусной яичной намазки с зеленью.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- соль, перец, французская горчица, приправа
- сметана\майонез
- зелень
- хлеб для подачи
Способ приготовления:
1. Отварить яйца, почистить и размять их вилкой.
2. Измельчить зелень и добавить в яйца.
3. Добавить также специи, горчицу и сметану\майонез. Перемешать до однородности.
4. Подавать с поджаренным хлебом.
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