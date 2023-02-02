Сельдь является не только бюджетным, но и очень полезным и вкусным продуктом. Ее можно использовать для приготовления закусок, салатов и намазок.

Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом вкусной намазки из сельди, с плавленным сыром и морковью.

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Ингредиенты:

сельдь 500-600 г

плавленый сыр – 2 шт.

масло сливочное – 100 г

морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Филе сельди переложите в блендер.

2. Добавьте туда плавленный сыр, сливочное масло и сырую морковь, взбейте до однородности.

3. Готовую закуску поместите в подходящую посуду, поставьте в холодильник.

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