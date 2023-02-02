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Вкуснее, чем форшмак: легкая намазка из сельди и плавленого сыра за 5 минут
Сельдь является не только бюджетным, но и очень полезным и вкусным продуктом. Ее можно использовать для приготовления закусок, салатов и намазок.
Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом вкусной намазки из сельди, с плавленным сыром и морковью.
Ингредиенты:
- сельдь 500-600 г
- плавленый сыр – 2 шт.
- масло сливочное – 100 г
- морковь – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Филе сельди переложите в блендер.
2. Добавьте туда плавленный сыр, сливочное масло и сырую морковь, взбейте до однородности.
3. Готовую закуску поместите в подходящую посуду, поставьте в холодильник.
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