Вкуснее, чем форшмак: легкая намазка из сельди и плавленого сыра за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
732
Вкусная домашняя намазка

Сельдь является не только бюджетным, но и очень полезным и вкусным продуктом. Ее можно использовать для приготовления закусок, салатов и намазок.

Что приготовить из сельди 

Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом вкусной намазки из сельди, с плавленным сыром и морковью.

Рецепт намазки из сельди
Видео дня

Ингредиенты:

  • сельдь 500-600 г
  • плавленый сыр – 2 шт.
  • масло сливочное – 100 г
  • морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Филе сельди переложите в блендер.

Филе сельди

2. Добавьте туда плавленный сыр, сливочное масло и сырую морковь, взбейте до однородности.

Плавленный сыр

3. Готовую закуску поместите в подходящую посуду, поставьте в холодильник.

Вкусная намазка из сельди

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты