Вкуснее, чем икра: кабачковая намазка с плавленным сыром и чесноком за 10 минут
Из полезных кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких блюд. Среди самых популярных – кабачковая икра, рагу, теплые салаты, оладьи, блины, а также закуски на зиму.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из кабачка, с плавленым сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- лук – 1-2 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- плавленный сыр – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- укроп измельченный – 1 ст. л.
- соль, масло, перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Лук, чеснок, кабачок нарежьте, морковь натрите на терке.
2. В кастрюле с толстым дном поджарьте до прозрачности на растительном масле лук, добавьте морковь, тушите 5 минут, добавьте кабачок, чеснок, тушите под крышкой 15 минут. Добавьте соль, перец, сухой чеснок, снимите с огня и охладите.
3. Нарежьте укроп, переложите в блендер, добавьте овощную охлажденную смесь и плавленный сыр, перебейте до однородности.
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