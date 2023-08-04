Из полезных кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких блюд. Среди самых популярных – кабачковая икра, рагу, теплые салаты, оладьи, блины, а также закуски на зиму.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из кабачка, с плавленым сыром и чесноком.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

лук – 1-2 шт.

морковь – 1-2 шт.

плавленный сыр – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

укроп измельченный – 1 ст. л.

соль, масло, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Лук, чеснок, кабачок нарежьте, морковь натрите на терке.

2. В кастрюле с толстым дном поджарьте до прозрачности на растительном масле лук, добавьте морковь, тушите 5 минут, добавьте кабачок, чеснок, тушите под крышкой 15 минут. Добавьте соль, перец, сухой чеснок, снимите с огня и охладите.

3. Нарежьте укроп, переложите в блендер, добавьте овощную охлажденную смесь и плавленный сыр, перебейте до однородности.

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