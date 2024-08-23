Вкуснее и полезнее, чем мясо: стейк из цветной капусты для ужина
Если вы не едите мясо, но хотите на ужин полезное и сытное блюдо, идеальным продуктом для этого будет цветная капуста. Стоит отметить, что ее можно не только варить и жарить, но и еще вкусно готовить в духовке с сыром.
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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного стейка из цветной капусты, с пармезаном и моцареллой.
Ингредиенты:
- Цветная капуста 1 шт
- Соль 1 ч.л
- Паприка копченая 1 ч.л
- Кориандр молотый 1 ч.л
- Чеснок 4 зуб.
- Масло растительное 6 ст.л
- Сыр пармезан 80 г
- Сыр моцарелла 160 г
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте толщиной по 2-2,5 см.
2. В миске смешайте измельченный чеснок, специи и масло.
3. Смажьте одну сторону капусты маринадом и панируйте в тертом пармезане, выложите пармезаном на пергамент.
4. Смажьте вторую сторону капусты маринадом и посыпьте тертой моцареллой.
Готовьте в разогретой духовке 25 минут при 160-170С.
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