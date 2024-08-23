Вкуснее и полезнее, чем мясо: стейк из цветной капусты для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
105
Что приготовить из цветной капусты

Если вы не едите мясо, но хотите на ужин полезное и сытное блюдо, идеальным продуктом для этого будет цветная капуста. Стоит отметить, что ее можно не только варить и жарить, но и еще вкусно готовить в духовке с сыром. 

Видео дня
Что приготовить из цветной капусты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного стейка из цветной капусты, с пармезаном и моцареллой.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Цветная капуста 1 шт
  • Соль 1 ч.л
  • Паприка копченая 1 ч.л
  • Кориандр молотый 1 ч.л
  • Чеснок 4 зуб.
  • Масло растительное 6 ст.л
  • Сыр пармезан 80 г
  • Сыр моцарелла 160 г

Способ приготовления: 

1. Капусту нарежьте толщиной по 2-2,5 см.

2. В миске смешайте измельченный чеснок, специи и масло.

Соус для блюда

3. Смажьте одну сторону капусты маринадом и панируйте в тертом пармезане, выложите пармезаном на пергамент.

Приготовление капусты

4. Смажьте вторую сторону капусты маринадом и посыпьте тертой моцареллой.

Готовьте в разогретой духовке 25 минут при 160-170С.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты