Если вы не едите мясо, но хотите на ужин полезное и сытное блюдо, идеальным продуктом для этого будет цветная капуста. Стоит отметить, что ее можно не только варить и жарить, но и еще вкусно готовить в духовке с сыром.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного стейка из цветной капусты, с пармезаном и моцареллой.

Ингредиенты:

Цветная капуста 1 шт

Соль 1 ч.л

Паприка копченая 1 ч.л

Кориандр молотый 1 ч.л

Чеснок 4 зуб.

Масло растительное 6 ст.л

Сыр пармезан 80 г

Сыр моцарелла 160 г

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте толщиной по 2-2,5 см.

2. В миске смешайте измельченный чеснок, специи и масло.

3. Смажьте одну сторону капусты маринадом и панируйте в тертом пармезане, выложите пармезаном на пергамент.

4. Смажьте вторую сторону капусты маринадом и посыпьте тертой моцареллой.

Готовьте в разогретой духовке 25 минут при 160-170С.

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