Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку
Бендерики часто готовят на всевозможные семейные празднования. В основе такого блюда обычны тонкие блины на молоке, а также жареное мясо. Начинка должна быть нежирной, но достаточно сочной. Поэтому лучше всего на этот случай подходит курица.
Идея приготовления вкусных бендериков с мясом опубликована на странице фудблогера Софии Губени (gubenia.sofiia) в Instagram. В начинку добавьте также рис, чтобы масса держала форму и не выпадала.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- щепотка соли
- молоко – 1 л.
- мука – 350 г
- масло – 6 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- мясо – 600 г
- рис – 200 г
- лук – 2 шт.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Мясо отварить и перемолоть.
2. Лук поджарить на сковороде.
3. Добавить туда фарш.
4. Перемешать и тушить 5 минут.
5. Добавить отваренный до готовности рис, соль, перец.
6. Перемешать и готовая начинка.
7. Сделать тесто для блинов, соединив все компоненты.
8. Пожарить.
9. Завернуть начинку.
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