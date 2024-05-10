Бендерики часто готовят на всевозможные семейные празднования. В основе такого блюда обычны тонкие блины на молоке, а также жареное мясо. Начинка должна быть нежирной, но достаточно сочной. Поэтому лучше всего на этот случай подходит курица.

Идея приготовления вкусных бендериков с мясом опубликована на странице фудблогера Софии Губени (gubenia.sofiia) в Instagram. В начинку добавьте также рис, чтобы масса держала форму и не выпадала.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 2 шт.

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сахар – 1 ст.л.

щепотка соли

молоко – 1 л.

мука – 350 г

масло – 6 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

мясо – 600 г

рис – 200 г

лук – 2 шт.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Мясо отварить и перемолоть.

2. Лук поджарить на сковороде.

3. Добавить туда фарш.

4. Перемешать и тушить 5 минут.

5. Добавить отваренный до готовности рис, соль, перец.

6. Перемешать и готовая начинка.

7. Сделать тесто для блинов, соединив все компоненты.

8. Пожарить.

9. Завернуть начинку.

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