Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
30
Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку

Бендерики часто готовят на всевозможные семейные празднования. В основе такого блюда обычны тонкие блины на молоке, а также жареное мясо. Начинка должна быть нежирной, но достаточно сочной. Поэтому лучше всего на этот случай подходит курица.

Идея приготовления вкусных бендериков с мясом опубликована на странице фудблогера Софии Губени (gubenia.sofiia) в Instagram. В начинку добавьте также рис, чтобы масса держала форму и не выпадала.

Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 2 шт.
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  • сахар – 1 ст.л.
  • щепотка соли
  • молоко – 1 л.
  • мука – 350 г
  • масло – 6 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • мясо – 600 г
  • рис – 200 г
  • лук – 2 шт.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку

1. Мясо отварить и перемолоть.

2. Лук поджарить на сковороде.

Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку

3. Добавить туда фарш.

4. Перемешать и тушить 5 минут.

Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку

5. Добавить отваренный до готовности рис, соль, перец.

Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку

6. Перемешать и готовая начинка.

Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку

7. Сделать тесто для блинов, соединив все компоненты.

8. Пожарить.

Вкусные жареные бендерики из блинов: из какого мяса лучше сделать начинку

9. Завернуть начинку.

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