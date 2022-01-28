Яйцо-пашот без уксуса и пленки: как достичь идеальной текстуры

Идей приготовления яйца-пашот существует множество, но почти в каждой есть добавление уксуса. А на организм такой продукт влияет не лучшим образом. Поэтому следует воспользоваться одним лайфхаком, который поможет сделать идеальное яйцо-пашот с помощью всего трех абсолютно простых и безвредных компонентов.

Идея опубликована на странице budu.gotovit в Instagram.

Ингредиенты:

Для того чтобы приготовить только яйцо-пашот нужно всего 3 компонента: вода, соль и масло. Остальные ингредиенты идут как дополнение для яркого вкуса.

хлеб

Видео дня

сыр

слабосоленая красная рыба

авокадо

яйца

помидор

вода

соль

масло подсолнечное нерафинированное

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду: на 3 яйца – 1.5 литра воды.

2. Довести до кипения.

3. Добавить 2 ч.л соли и 2 ст.л подсолнечного масла.

4. Выбить яйца прямо в воду, держа их поближе к воде.

5. Выливать яйца одно за другим, чтобы они проварились одинаково за одно время.

6. Варить 2,5-3 минуты.

7. Достать шумовкой.

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