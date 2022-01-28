Яйцо-пашот без уксуса и пленки: как достичь идеальной текстуры
Идей приготовления яйца-пашот существует множество, но почти в каждой есть добавление уксуса. А на организм такой продукт влияет не лучшим образом. Поэтому следует воспользоваться одним лайфхаком, который поможет сделать идеальное яйцо-пашот с помощью всего трех абсолютно простых и безвредных компонентов.
Идея опубликована на странице budu.gotovit в Instagram.
Ингредиенты:
Для того чтобы приготовить только яйцо-пашот нужно всего 3 компонента: вода, соль и масло. Остальные ингредиенты идут как дополнение для яркого вкуса.
хлеб
сыр
слабосоленая красная рыба
авокадо
яйца
помидор
вода
соль
масло подсолнечное нерафинированное
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить воду: на 3 яйца – 1.5 литра воды.
2. Довести до кипения.
3. Добавить 2 ч.л соли и 2 ст.л подсолнечного масла.
4. Выбить яйца прямо в воду, держа их поближе к воде.
5. Выливать яйца одно за другим, чтобы они проварились одинаково за одно время.
6. Варить 2,5-3 минуты.
7. Достать шумовкой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :
⠀