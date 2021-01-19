Как приготовить яйцо пашот на завтрак

Для того, чтобы позавтракать яйцами пашот, вовсе не обязательно идти с утра в ресторан. Это блюдо очень легко можно приготовить дома.

Редакция FoodOboz делится проверенными способами приготовления, а также рассказывает несколько лайфхаков, которые помогут вам без труда справиться с этим сложным на первый взгляд рецептом.

Что такое пашот

Для начала немного ликбеза. Пашот (от фр. Poché) – способ обработки продуктов, при котором продукт готовят в жидкости при температуре немного ниже, чем точка кипения. То есть по сути, это процесс томления. Что же касается жидкости, в которой варится-томится тот или иной продукт, то это может быть как обычная вода, так и бульон, молоко или вино.

От варки, кипячения или томления пашот отличается достаточно низкой температурой приготовления: жидкость не доводят до кипения, а держат в диапазоне 71 – 82 градуса. Этот метод позволяет приготовить даже самые нежные продукты (такие как яйца, птица, рыба и фрукты), которые во время приготовления другим методом могут потерять свою текстуру, форму и сочность.

Самым известной блюдом этой категории является яйцо пашот, однако этот метод может использоваться и для приготовления других нежных продуктов. Сегодня же мы хотим поговориться именно о яйцах. Существует несколько проверенных способов приготовления этого блюда.

Вода не должна кипеть. Источник: thekitchn.com

Способ №1. С уксусом

Подготовить небольшую миску, шумовку, уксус и вымытое яйцо. В кастрюле нагреть воду: грейте ровно до того момента, когда она только начнет закипать, то есть когда начнут появляться первые пузырьки. Уменьшить огонь и добавить чайную ложку уксуса.

Аккуратно разбить яйцо (аккуратно – ключевое слово, старайтесь не повредить желток) в заранее подготовленную миску. Помешать ложкой воду в кастрюле и в образовавшуюся воронку опустить яйцо. Подождать минуту-полторы, после чего вынуть яйцо с помощью шумовки.

Способ №2. В микроволновке

В чашку налить чайную ложку уксуса и полстакана воды. Перемешать. Аккуратно вбить туда яйцо (убедитесь, что яйцо полностью покрыто водой). Накрыть кружку блюдцем и поставить в микроволновку на 60 секунд. Через минуту достать: если белок еще недостаточно "схватился", вернуть яйцо в микроволновку еще на 20 секунд. Готовое яйцо достать из чашки с помощью шумовки и выложить на теплый тост или добавить в кашу.

И да, когда будете доставать кружку из микроволновки, будьте осторожны: посуда может быть очень горячей.

Способ №3. В пищевой пленке

Пищевую пленку смазать растительным маслом: это нужно, чтобы вареное яйцо не прилипло. В пленку разбейте яйцо и завязать пленку таким образом, чтобы получился мешочек. В кастрюле нагреть воду и как только начнут появляться первые пузырьки опустить мешочек с яйцом. Варить пару минут на минимальном огне.

И да, нагревание пищевой пленки вместе с едой – не самый здоровый и безопасный способ приготовления.

Способ №4. В духовке

Этот способ пригодится, если вы хотите сделать сразу несколько яиц пашот. Для этого нужно взять форму для выпечки кексов, влить в каждое отделение по столовой ложке воды и вбить в них по одному яйцу. Поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и запекать 10–15 минут. Время приготовления зависит от того, насколько жидкий желток вы хотите получить: чем дольше вы запекаете яйца, тем плотнее получится желток.

Способ №5. Метод Похлебкина

Этот метод заключается в том, чтобы вводить яйца в суп – так, что яйцо осталось целым и не свернулось. Для приготовления яиц таким методом нужно отлить немного жидкости из супа, добавить в нее уксус и немного растительного масла. Уксуса нужно взять из расчета полстакана на литр супа. Все ингредиенты перемешать и опустить в горячую жидкость яйцо.

Голландез – один из основных соусов французской кухни. Источник: eggs.ca

Как приготовить яйца Бенедикт

Яйца Бенедикт – это, пожалуй, самое популярное блюдо, которое готовится на основе яиц пашот. На деле это обычный бутерброд, который состоит из двух половинок булочки. На обе булочки выкладывают ветчину или бекон, яйца пашот и поливают соусом Голландез – о нем-то мы и хотим поговорить.

Для приготовления голландского соуса нам понадобится:

яйца – 2 шт.

сливочное масло 82% жирности – 100 г

лимон – половинка

сахар, соль – по вкусу

Сливочное масло растопить на небольшом огне в маленькой кастрюльке. Отставить в сторону, пусть немного остынет. Отделить белки от желтков. Белки убрать, желтки переложить в глубокую железную миску и взбить венчиком. Выжать сок из половинки лимона. Сок процедить, чтобы избавиться от косточек (если они есть). В желтки с лимоном добавить щепотку сахара и соли, перемешать венчиком и поставить миску на водяную баню. Непрерывно помешивая, довести соус до загустения. Тонкой струйкой, не прекращая помешивать, влить топленое масло. Мешать венчиком, пока масса не станет гладкой, однородной и воздушной. Соус голландез готов.

А дальше все просто. Хлеб подсушить в тостере или на сковороде без масла, выложить ломтик ветчины или лосося (слабосоленого или копченого, на ваше усмотрение). Сверху выложить готовое яйцо пашот и полить теплым голландским соусом. Есть сразу же, без промедления.

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