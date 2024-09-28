Зеленая соль: что такое и как и для чего ее используют
Зеленая соль – это тщательно перетертая смесь большой поваренной соли с ароматными травами и специями. Она придает любым блюдам неповторимый аромат и вкус.
Как приготовить зеленую соль с добавлением базилика, в Instagram рассказала фудблогер с ником emiliya yevtushenko. Как оказалось, это совсем не сложно, а в результате получится необыкновенно вкусная приправа, которая дополнит вкус любого блюда.
Ингредиенты
- Цедра лимона – 1 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Базилик
- Соль
Способ приготовления
1. Все ингредиенты, кроме соли, складываем в чашу блендера и измельчаем.
2. Добавляем соль и снова все тщательно измельчаем.
3. Перекладываем полученную смесь на сухую сковороду и включаем небольшой нагрев.
4. Подсушиваем соль в течение 20 минут периодически помешивая.
5. Составляем соль в емкость с крышкой.
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