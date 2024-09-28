Зеленая соль – это тщательно перетертая смесь большой поваренной соли с ароматными травами и специями. Она придает любым блюдам неповторимый аромат и вкус.

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Как приготовить зеленую соль с добавлением базилика, в Instagram рассказала фудблогер с ником emiliya yevtushenko. Как оказалось, это совсем не сложно, а в результате получится необыкновенно вкусная приправа, которая дополнит вкус любого блюда.

Ингредиенты

Цедра лимона – 1 шт

Чеснок – 3 зуб

Базилик

Соль

Способ приготовления

1. Все ингредиенты, кроме соли, складываем в чашу блендера и измельчаем.

2. Добавляем соль и снова все тщательно измельчаем.

3. Перекладываем полученную смесь на сухую сковороду и включаем небольшой нагрев.

4. Подсушиваем соль в течение 20 минут периодически помешивая.

5. Составляем соль в емкость с крышкой.

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