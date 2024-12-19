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А-ля оливье, но с сельдью: рецепт самого оригинального новогоднего салата
Если вы любите оливье, но все же этот салат вам приелся, можно просто немного изменить блюдо, добавив вместо колбасы сельдь, и не добавлять консервированную кукурузу или горошек. Вкус блюда будет очень оригинальным!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля с сельдью и яйцами.
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Слабосоленая сельдь – 270 г
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Лук – 20 г
- Майонез – 3-4 ст.л
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку, морковь и яйца отварите. Все ингредиенты нарезаем кубиком, добавьте майонез, соль, перец, тщательно смешиваем.
2. Выкладываем в форму и отправляем в холодильник на 2 часа.
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