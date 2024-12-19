А-ля оливье, но с сельдью: рецепт самого оригинального новогоднего салата

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт салата

Если вы любите оливье, но все же этот салат вам приелся, можно просто немного изменить блюдо, добавив вместо колбасы сельдь, и не добавлять консервированную кукурузу или горошек. Вкус блюда будет очень оригинальным!

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Необычный оливье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля с сельдью и яйцами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Слабосоленая сельдь – 270 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Лук – 20 г
  • Майонез – 3-4 ст.л
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку, морковь и яйца отварите. Все ингредиенты нарезаем кубиком, добавьте майонез, соль, перец, тщательно смешиваем.

Ингредиенты для блюда

2. Выкладываем в форму и отправляем в холодильник на 2 часа.

Готовый салат

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