Если вы любите оливье, но все же этот салат вам приелся, можно просто немного изменить блюдо, добавив вместо колбасы сельдь, и не добавлять консервированную кукурузу или горошек. Вкус блюда будет очень оригинальным!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля с сельдью и яйцами.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Слабосоленая сельдь – 270 г

Морковь – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Лук – 20 г

Майонез – 3-4 ст.л

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку, морковь и яйца отварите. Все ингредиенты нарезаем кубиком, добавьте майонез, соль, перец, тщательно смешиваем.

2. Выкладываем в форму и отправляем в холодильник на 2 часа.

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