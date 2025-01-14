Американский тренд: оригинальный салат в пачке чипсов за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
213
Рецепт салата

Картофельные чипсы любят практически все. Но, они могут быть не только закуской к пиву, но еще и главным ингредиентом при приготовлении одного из самых трендовых салатов.

Видео дня
Салат из чипсов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата, с чипсами и овощами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • чипсы – 1 уп.
  • огурец – 2 шт.
  • перец – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • курица жареная – 300 г
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи кубиком, курицу также кубиком.

Приготовление блюда

2. Чипсы помните в пачке, добавьте все ингредиенты, сверху майонез и перемешайте прямо в упаковке.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецептсалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты