Картофельные чипсы любят практически все. Но, они могут быть не только закуской к пиву, но еще и главным ингредиентом при приготовлении одного из самых трендовых салатов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата, с чипсами и овощами.

Ингредиенты:

чипсы – 1 уп.

огурец – 2 шт.

перец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

курица жареная – 300 г

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи кубиком, курицу также кубиком.

2. Чипсы помните в пачке, добавьте все ингредиенты, сверху майонез и перемешайте прямо в упаковке.

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