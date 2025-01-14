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Американский тренд: оригинальный салат в пачке чипсов за считанные минуты
Картофельные чипсы любят практически все. Но, они могут быть не только закуской к пиву, но еще и главным ингредиентом при приготовлении одного из самых трендовых салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата, с чипсами и овощами.
Ингредиенты:
- чипсы – 1 уп.
- огурец – 2 шт.
- перец – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- курица жареная – 300 г
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи кубиком, курицу также кубиком.
2. Чипсы помните в пачке, добавьте все ингредиенты, сверху майонез и перемешайте прямо в упаковке.
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