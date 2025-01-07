Торт-желе – именно тот десерт, который нужен, чтобы точно порадовать своих родных. Такие торты готовятся достаточно легко и не нуждаются в выпекании, что очень актуально в связи с регулярными отключениями электроэнергии.

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Фудблогер с ником smak_nata в Instagram рассказала рецепт своего любимого десерта такого типа. Им оказался апельсиново-шоколадный торт-желе, для приготовления которого не нужно прилагать много усилий.

Ингредиенты для крошки Сабле на форму 15 х 15 см

Миндальная мука – 15 гр

Мука высшего сорта – 65 гр

Крахмал кукурузный – 10 гр

Сахар – 10 гр

Сахарная пудра – 15 гр

Соль – щепотка

Ванилин

Сливочное масло 82% – 45 гр

Ингредиенты для основания

Крошка Сабле – 160 гр

Сливочное масло 82% – 15 гр

Ингредиенты для шоколадного желе

Сметана 20% – 300 гр

Шоколад молочный – 135 гр

Желатин 180 блюм – 9 гр

Вода – 45 мл

Ингредиенты для апельсинового желе.

Апельсиновый сок – 340 мл

Морковный сок – 20 мл

Сахар – 40 гр

Желатин 180 блюм – 15 гр

Вода – 75 мл

Ингредиенты для декора

Апельсин – 1 шт

Вода – 150 мл

Сахар – 70 гр

Способ приготовления

1. Готовим крошку Сабле. Просеиваем муку и смешиваем все сухие ингредиенты.

2. Добавляем размягченное сливочное масло, перетираем в крошку.

3. Выкладываем тонким слоем на лист, застеленный пергаментом.

4. Выпекаем при 160°С в течение 12 минут. Через 6 минут перемешиваем и снова в духовку.

5. Готовим основу. Охлажденную крошку измельчаем и соединяем с растопленным сливочным маслом.

6. Дно формы обтягиваем пищевой пленкой. Внутрь – ацетатную ленту.

7. Выкладываем крошку, уплотняем и отправляем в холодильник.

8. Готовим шоколадное желе. Желатин заливаем холодной водой и оставляем для набухания на 15 мин. Нагреваем до растворения.

9. Смешиваем растопленный шоколад и немного сметаны, затем соединяем с остатками сметаны.

10. Вливаем горячий желатин, смешиваем.

11. Половину массы 240 г выливаем в форму и отправляем в холодильник до застывания примерно 20-30 минут.

12. Готовим апельсиновое желе. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 15 минут.

13. Выжимаем сок из апельсинов, процеживаем и вливаем морковный сок.

14. Добавляем сахар и растворенный желатин.

15. Половину желе выливаем на застывший слой и отправляем в холодильник.

16. Оставшуюся шоколадную массу на водяной бане доводим до текучего состояния, постоянно помешивая венчиком.

17. Заливаем на застывший слой. Далее заливаем апельсиновое желе.

18. Готовим декор. Варим сироп на сковороде. В воду всыпаем сахар. Как только сахар растворится, выкладываем кружочки апельсина, накрываем крышкой.

19. Доводим до кипения, томим 2 мин. Оставляем до полного остывания.

20. Вынимаем апельсины и промокаем бумажным полотенцем. Подрезаем по нужному размеру, выкладываем на застывший слой и заливаем остальное апельсиновое желе.

21. Отправляем в холодильник для стабилизации на 4 часа.

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