Апельсиново-шоколадный торт-желе: десерт, который готовится без выпечки
Торт-желе – именно тот десерт, который нужен, чтобы точно порадовать своих родных. Такие торты готовятся достаточно легко и не нуждаются в выпекании, что очень актуально в связи с регулярными отключениями электроэнергии.
Фудблогер с ником smak_nata в Instagram рассказала рецепт своего любимого десерта такого типа. Им оказался апельсиново-шоколадный торт-желе, для приготовления которого не нужно прилагать много усилий.
Ингредиенты для крошки Сабле на форму 15 х 15 см
- Миндальная мука – 15 гр
- Мука высшего сорта – 65 гр
- Крахмал кукурузный – 10 гр
- Сахар – 10 гр
- Сахарная пудра – 15 гр
- Соль – щепотка
- Ванилин
- Сливочное масло 82% – 45 гр
Ингредиенты для основания
- Крошка Сабле – 160 гр
- Сливочное масло 82% – 15 гр
Ингредиенты для шоколадного желе
- Сметана 20% – 300 гр
- Шоколад молочный – 135 гр
- Желатин 180 блюм – 9 гр
- Вода – 45 мл
Ингредиенты для апельсинового желе.
- Апельсиновый сок – 340 мл
- Морковный сок – 20 мл
- Сахар – 40 гр
- Желатин 180 блюм – 15 гр
- Вода – 75 мл
Ингредиенты для декора
- Апельсин – 1 шт
- Вода – 150 мл
- Сахар – 70 гр
Способ приготовления
1. Готовим крошку Сабле. Просеиваем муку и смешиваем все сухие ингредиенты.
2. Добавляем размягченное сливочное масло, перетираем в крошку.
3. Выкладываем тонким слоем на лист, застеленный пергаментом.
4. Выпекаем при 160°С в течение 12 минут. Через 6 минут перемешиваем и снова в духовку.
5. Готовим основу. Охлажденную крошку измельчаем и соединяем с растопленным сливочным маслом.
6. Дно формы обтягиваем пищевой пленкой. Внутрь – ацетатную ленту.
7. Выкладываем крошку, уплотняем и отправляем в холодильник.
8. Готовим шоколадное желе. Желатин заливаем холодной водой и оставляем для набухания на 15 мин. Нагреваем до растворения.
9. Смешиваем растопленный шоколад и немного сметаны, затем соединяем с остатками сметаны.
10. Вливаем горячий желатин, смешиваем.
11. Половину массы 240 г выливаем в форму и отправляем в холодильник до застывания примерно 20-30 минут.
12. Готовим апельсиновое желе. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 15 минут.
13. Выжимаем сок из апельсинов, процеживаем и вливаем морковный сок.
14. Добавляем сахар и растворенный желатин.
15. Половину желе выливаем на застывший слой и отправляем в холодильник.
16. Оставшуюся шоколадную массу на водяной бане доводим до текучего состояния, постоянно помешивая венчиком.
17. Заливаем на застывший слой. Далее заливаем апельсиновое желе.
18. Готовим декор. Варим сироп на сковороде. В воду всыпаем сахар. Как только сахар растворится, выкладываем кружочки апельсина, накрываем крышкой.
19. Доводим до кипения, томим 2 мин. Оставляем до полного остывания.
20. Вынимаем апельсины и промокаем бумажным полотенцем. Подрезаем по нужному размеру, выкладываем на застывший слой и заливаем остальное апельсиновое желе.
21. Отправляем в холодильник для стабилизации на 4 часа.
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