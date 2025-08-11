Аппетитные креветки в пиве на сковородке: готовятся считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
495
Очень вкусно и выщукано можно приготовить креветки просто на сковородке. Для этого вам понадобится пиво – оно придаст морепродуктам замечательного аромата и пикантности.

Идея приготовления креветок в пиве на сковородке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

  • варено-мороженые креветки – 600-800 г
  • чеснок – 5 зубчиков
  • масло – 50 г
  • темное пиво – 180 мл.
  • пучок укропа
  • паприка копченая – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Чеснок почистить и измельчить.

2. В сковородке растопить масло.

3. Добавить чеснок, прогреть несколько секунд, чтобы раскрылся аромат.

4. Выложить креветки (можно не размораживать) и быстро обжарить на сильном огне.

5. Влить пиво, добавить паприку, соль и перец, уменьшить огонь и тушить 2-3 минуты, чтобы жидкость немного испарилась.

6. Добавить измельченную зелень.

7. Подавать горячими, вместе с соусом, образовавшимся в сковородке.

