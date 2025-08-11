Аппетитные креветки в пиве на сковородке: готовятся считанные минуты
Очень вкусно и выщукано можно приготовить креветки просто на сковородке. Для этого вам понадобится пиво – оно придаст морепродуктам замечательного аромата и пикантности.
Идея приготовления креветок в пиве на сковородке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- варено-мороженые креветки – 600-800 г
- чеснок – 5 зубчиков
- масло – 50 г
- темное пиво – 180 мл.
- пучок укропа
- паприка копченая – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Чеснок почистить и измельчить.
2. В сковородке растопить масло.
3. Добавить чеснок, прогреть несколько секунд, чтобы раскрылся аромат.
4. Выложить креветки (можно не размораживать) и быстро обжарить на сильном огне.
5. Влить пиво, добавить паприку, соль и перец, уменьшить огонь и тушить 2-3 минуты, чтобы жидкость немного испарилась.
6. Добавить измельченную зелень.
7. Подавать горячими, вместе с соусом, образовавшимся в сковородке.
