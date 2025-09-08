Аппетитные крылья карри на сковородке: весь секрет вкуса в пикантном соусе

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
237
Аппетитные крылья карри на сковородке: весь секрет вкуса в пикантном соусе

Крылья в соусе карри – оригинальный и очень простой рецепт, который получится у всех. Приготовить такое мясо вы легко сможете на сковородке. При этом, крылья получатся очень нежными внутри и золотистыми сверху.

Видео дня

Идея приготовления куриных крылышек карри опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Аппетитные крылья карри на сковородке: весь секрет вкуса в пикантном соусе

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг.
  • йогурт натуральный или кефир – 150 г
  • карри-порошок – 2 ст.л.
  • чеснок – 4 зубчика
  • имбирь тертый – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • масло – 2 ст. л.
  • сливки (10-15%) – 100 мл.
  • лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Аппетитные крылья карри на сковородке: весь секрет вкуса в пикантном соусе

1. Крылышки промыть и разрезать по суставам.

2. Для маринада смешать йогурт, карри, чеснок, имбирь, соль, перец, паприка.

Аппетитные крылья карри на сковородке: весь секрет вкуса в пикантном соусе

3. Мариновать крылышки минимум час (лучше целую ночь).

4. Обжарить на сковородке до золотистой корочки (или в аэрогриле при 200 градусов 20 минут).

Аппетитные крылья карри на сковородке: весь секрет вкуса в пикантном соусе

5. Отдельно в глубокой сковороде поджарить лук, добавить немного карри-порошка, влить сливки.

6. Перемешать до однородного соуса.

Аппетитные крылья карри на сковородке: весь секрет вкуса в пикантном соусе

7. Выложить готовые крылышки в соус, протушить еще 5-7 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты