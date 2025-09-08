Аппетитные крылья карри на сковородке: весь секрет вкуса в пикантном соусе
Крылья в соусе карри – оригинальный и очень простой рецепт, который получится у всех. Приготовить такое мясо вы легко сможете на сковородке. При этом, крылья получатся очень нежными внутри и золотистыми сверху.
Идея приготовления куриных крылышек карри опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
- йогурт натуральный или кефир – 150 г
- карри-порошок – 2 ст.л.
- чеснок – 4 зубчика
- имбирь тертый – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- масло – 2 ст. л.
- сливки (10-15%) – 100 мл.
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Крылышки промыть и разрезать по суставам.
2. Для маринада смешать йогурт, карри, чеснок, имбирь, соль, перец, паприка.
3. Мариновать крылышки минимум час (лучше целую ночь).
4. Обжарить на сковородке до золотистой корочки (или в аэрогриле при 200 градусов 20 минут).
5. Отдельно в глубокой сковороде поджарить лук, добавить немного карри-порошка, влить сливки.
6. Перемешать до однородного соуса.
7. Выложить готовые крылышки в соус, протушить еще 5-7 минут.
