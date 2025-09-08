Крылья в соусе карри – оригинальный и очень простой рецепт, который получится у всех. Приготовить такое мясо вы легко сможете на сковородке. При этом, крылья получатся очень нежными внутри и золотистыми сверху.

Идея приготовления куриных крылышек карри опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

йогурт натуральный или кефир – 150 г

карри-порошок – 2 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

имбирь тертый – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

масло – 2 ст. л.

сливки (10-15%) – 100 мл.

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Крылышки промыть и разрезать по суставам.

2. Для маринада смешать йогурт, карри, чеснок, имбирь, соль, перец, паприка.

3. Мариновать крылышки минимум час (лучше целую ночь).

4. Обжарить на сковородке до золотистой корочки (или в аэрогриле при 200 градусов 20 минут).

5. Отдельно в глубокой сковороде поджарить лук, добавить немного карри-порошка, влить сливки.

6. Перемешать до однородного соуса.

7. Выложить готовые крылышки в соус, протушить еще 5-7 минут.

