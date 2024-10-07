Аппетитные слойки с грибами: рецепт осенний выпечки для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт слоек

Осень – идеальное время для приготовления вкусных и сытных блюд с грибами. Среди которых особое место занимают сытные слойки, для приготовления которых нужно всего слоеное тесто и грибы.

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Слойки с грибами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных слоек с грибами, на слоеном тесте.

Рецепт блюда

Ингредиенты

  • 500 г. слоено-дрожжевого теста
  • сливочное масло/масло
  • 1 лук
  • 250 г. шампиньонов
  • петрушка
  • соль, перец
  • 100-150 г. сыра
  • 1 желток

Способ приготовления: 

1. Тесто разморозьте по инструкции на упаковке.

Слоеное тесто

2. На сливочном масле обжарьте нарезанный полукольцами лук и добавляем нарезанные шампиньоны. Жарим 7-8 минут до золотистости, солим, перчим, добавляем зелень.

Грибная начинка

3. На тесте по краям делаем неглубокие разрезы, затираем серединку сыром и выкладываем грибную начинку. Края теста смазываем желтком.

Сколько выпекать закуску

4. Отправляем в разогретую до 200С духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.

Готовые слойки

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