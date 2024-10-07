Аппетитные слойки с грибами: рецепт осенний выпечки для перекуса
Осень – идеальное время для приготовления вкусных и сытных блюд с грибами. Среди которых особое место занимают сытные слойки, для приготовления которых нужно всего слоеное тесто и грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных слоек с грибами, на слоеном тесте.
Ингредиенты:
- 500 г. слоено-дрожжевого теста
- сливочное масло/масло
- 1 лук
- 250 г. шампиньонов
- петрушка
- соль, перец
- 100-150 г. сыра
- 1 желток
Способ приготовления:
1. Тесто разморозьте по инструкции на упаковке.
2. На сливочном масле обжарьте нарезанный полукольцами лук и добавляем нарезанные шампиньоны. Жарим 7-8 минут до золотистости, солим, перчим, добавляем зелень.
3. На тесте по краям делаем неглубокие разрезы, затираем серединку сыром и выкладываем грибную начинку. Края теста смазываем желтком.
4. Отправляем в разогретую до 200С духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.
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