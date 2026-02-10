Творожная запеканка будет значительно вкуснее, если приготовить ее с добавлением апельсина. Тесто с цитрасами получится очень ароматным и сочным. Идеальное дополнение для семейного чаепития.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки с апельсином опубликована на странице фудблогера nastya food pozytyw в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 500 г

яйца – 5 шт.

сахар – 100 г

мука – 100 г

ванильный сахар

апельсин – 1 большой или два средних

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты кроме апельсина и муки смешать.

2. Взбить блендером.

3. Апельсин поделить, чтобы нарезать мелкими кубиками и чтобы оставить для долек.

3. Апельсин порезанный кубиками добавляем к сыру, перемешиваем, добавляем муку, перемешиваем.

4. Выкладываем тесто в форму, выкладываем апельсин.

5. Выпекать при температуре 180 градусов, до 45 минут, смотря, какая будет у вас форма, или малая или большая. Чем меньше – тем дольше печется.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: