Ароматная творожная запеканка с апельсином: идеальное дополнение к вашим семейным чаепитиям
Творожная запеканка будет значительно вкуснее, если приготовить ее с добавлением апельсина. Тесто с цитрасами получится очень ароматным и сочным. Идеальное дополнение для семейного чаепития.
Идея приготовления вкусной творожной запеканки с апельсином опубликована на странице фудблогера nastya food pozytyw в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 500 г
- яйца – 5 шт.
- сахар – 100 г
- мука – 100 г
- ванильный сахар
- апельсин – 1 большой или два средних
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты кроме апельсина и муки смешать.
2. Взбить блендером.
3. Апельсин поделить, чтобы нарезать мелкими кубиками и чтобы оставить для долек.
3. Апельсин порезанный кубиками добавляем к сыру, перемешиваем, добавляем муку, перемешиваем.
4. Выкладываем тесто в форму, выкладываем апельсин.
5. Выпекать при температуре 180 градусов, до 45 минут, смотря, какая будет у вас форма, или малая или большая. Чем меньше – тем дольше печется.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: