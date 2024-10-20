С приходом осени наступает сезон вкусного горячего чая и ароматных вкусняшек к нему. Чаще всего хозяйки предпочитают разнообразные пироги или печенье, что прекрасно дополнит согревающий напиток и придаст уют.

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Фудблогер Виктория Панасюк в TikTok представила рецепт своего любимого осеннего печенья. Оно готовится достаточно легко и понравится даже детям.

Ингредиенты на 36 шт

Сливочное масло 82% – 200 гр

Сахарная пудра – 90 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Цедра лимона – 1 шт

Мука – 310 гр

Мука кукурузная – 30 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Холодное молоко – 30 мл

Орехи обжаренные – 100 гр

Молочный шоколад – 60 гр

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Масло совмещаем в глубокой емкости с сахаром, ванильным сахаром и цедрой лимона. Взбиваем миксером.

2. Добавляем молоко и снова взбиваем.

3. Просеиваем сухие ингредиенты.

4. Обжаренные орехи измельчаем до состояния большой крошки.

5. Соединяем все ингредиенты, добавляем соль и замешиваем тесто лопаткой.

6. Разделяем тесто на две равные части, каждую из которых раскатываем между двумя листами пергамента.

7. Отправляем тесто к морозилке до застывания.

8. Разрезаем тесто на полоски и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

9. Выпекаем при 180 градусах в течение 15 минут или до золотистости.

10. Когда печенье полностью остынет, растапливаем шоколад и добавляем в него масло.

11. Окунаем 1/3 часть печенья в растопленный шоколад.

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