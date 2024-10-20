Ароматное ореховое печенье для осеннего чаепития: рецепт вкусной выпечки
С приходом осени наступает сезон вкусного горячего чая и ароматных вкусняшек к нему. Чаще всего хозяйки предпочитают разнообразные пироги или печенье, что прекрасно дополнит согревающий напиток и придаст уют.
Фудблогер Виктория Панасюк в TikTok представила рецепт своего любимого осеннего печенья. Оно готовится достаточно легко и понравится даже детям.
Ингредиенты на 36 шт
- Сливочное масло 82% – 200 гр
- Сахарная пудра – 90 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Мука – 310 гр
- Мука кукурузная – 30 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Холодное молоко – 30 мл
- Орехи обжаренные – 100 гр
- Молочный шоколад – 60 гр
- Масло растительное – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Масло совмещаем в глубокой емкости с сахаром, ванильным сахаром и цедрой лимона. Взбиваем миксером.
2. Добавляем молоко и снова взбиваем.
3. Просеиваем сухие ингредиенты.
4. Обжаренные орехи измельчаем до состояния большой крошки.
5. Соединяем все ингредиенты, добавляем соль и замешиваем тесто лопаткой.
6. Разделяем тесто на две равные части, каждую из которых раскатываем между двумя листами пергамента.
7. Отправляем тесто к морозилке до застывания.
8. Разрезаем тесто на полоски и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
9. Выпекаем при 180 градусах в течение 15 минут или до золотистости.
10. Когда печенье полностью остынет, растапливаем шоколад и добавляем в него масло.
11. Окунаем 1/3 часть печенья в растопленный шоколад.
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