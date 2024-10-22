Яблоки и слоеное тесто – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных десертов. Из них получатся очень вкусные слойки, булочки, пироги, пирожки.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных яблочных "роз" из яблок и слоеного теста.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 400 г

Мед – 40 г

Яблоки – 3 шт.

Корица – 5 г

Сахарная пудра – 20 г

Масло растительное — 15 г

Способ приготовления:

1. Тесто раскатайте и смажьте медом. Выложите яблоки, сверните пополам и закрутите розу.

2. Выложите в смазанную растительным маслом форму и выпекайте 25-30 минут при температуре 180С.

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