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Ароматные яблочные "розы" со слоеным тестом: рецепт вкусного десерта от Эктора Хименеса-Браво
Яблоки и слоеное тесто – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных десертов. Из них получатся очень вкусные слойки, булочки, пироги, пирожки.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных яблочных "роз" из яблок и слоеного теста.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 400 г
- Мед – 40 г
- Яблоки – 3 шт.
- Корица – 5 г
- Сахарная пудра – 20 г
- Масло растительное — 15 г
Способ приготовления:
1. Тесто раскатайте и смажьте медом. Выложите яблоки, сверните пополам и закрутите розу.
2. Выложите в смазанную растительным маслом форму и выпекайте 25-30 минут при температуре 180С.
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