Ароматные яблочные "розы" со слоеным тестом: рецепт вкусного десерта от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
162
Рецепт десерта

Яблоки и слоеное тесто – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных десертов. Из них получатся очень вкусные слойки, булочки, пироги, пирожки. 

Видео дня
Что приготовить из яблок и слоеного теста

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных яблочных "роз" из яблок и слоеного теста.

Десерт из яблок

Ингредиенты: 

  • Слоеное тесто – 400 г
  • Мед – 40 г
  • Яблоки – 3 шт. 
  • Корица – 5 г
  • Сахарная пудра – 20 г
  • Масло растительное — 15 г

Способ приготовления:

1. Тесто раскатайте и смажьте медом. Выложите яблоки, сверните пополам и закрутите розу.

Приготовление десерта

2. Выложите в смазанную растительным маслом форму и выпекайте 25-30 минут при температуре 180С.

Готовый десерт

⠀Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинафруктрецептпродуктыдесертЭктор Хименес-Браво

Сейчас мы готовим

Все рецепты