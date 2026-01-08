Ароматный апельсиновый кекс с кремом к чаю: делимся простым рецептом выпечки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
291
Отличным дополнением к уютному семейному чаепитию будет ароматный апельсиновый кекс. Тирусы делают тесто очень ароматным и сочным. Сверху обязательно выложите нежный крем, который по желанию можно дополнительно украсить.

Идея приготовления апельсинового кекса с кремом опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

  • апельсин – 1 большой
  • яйца – 3 шт
  • сахар – 150 г
  • масло подсолнечное – 70 мл.
  • мука – 200 г
  • щепотка соли
  • разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для крема:

  • сливочный сыр – 120-140 г
  • сахарная пудра – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Апельсин хорошо помыть и нарезать вместе с кожурой на небольшие кусочки.

2. Переложить в глубокую миску.

3. Добавить яйца, сахар, щепотку соли и подсолнечное масло.

4. Взбить блендером до однородной массы.

5. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и хорошо перемешать до гладкого теста.

6. Выложить тесто в форму и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовность проверяем зубочисткой.

7. Когда кекс полностью остынет, смазать его кремом. Для крема смешать сливочный сыр с сахарной пудрой до однородности.

8. Украсить по желанию.

