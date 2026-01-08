Ароматный апельсиновый кекс с кремом к чаю: делимся простым рецептом выпечки
Отличным дополнением к уютному семейному чаепитию будет ароматный апельсиновый кекс. Тирусы делают тесто очень ароматным и сочным. Сверху обязательно выложите нежный крем, который по желанию можно дополнительно украсить.
Идея приготовления апельсинового кекса с кремом опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- апельсин – 1 большой
- яйца – 3 шт
- сахар – 150 г
- масло подсолнечное – 70 мл.
- мука – 200 г
- щепотка соли
- разрыхлитель – 10 г
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр – 120-140 г
- сахарная пудра – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Апельсин хорошо помыть и нарезать вместе с кожурой на небольшие кусочки.
2. Переложить в глубокую миску.
3. Добавить яйца, сахар, щепотку соли и подсолнечное масло.
4. Взбить блендером до однородной массы.
5. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и хорошо перемешать до гладкого теста.
6. Выложить тесто в форму и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовность проверяем зубочисткой.
7. Когда кекс полностью остынет, смазать его кремом. Для крема смешать сливочный сыр с сахарной пудрой до однородности.
8. Украсить по желанию.
