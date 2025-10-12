Ароматный глинтвейн на красном вине с медом: согреет в прохладные осенние вечера

Ароматный глинтвейн на красном вине с медом: согреет в прохладные осенние вечера

Когда на улице становится прохладно, нет ничего лучше, чем чашка ароматного глинтвейна. Напиток на основе красного вина с пряностями, цитрусовыми и медом создает атмосферу тепла и уюта даже в самый серый вечер. Приготовить его дома очень просто – достаточно нескольких основных ингредиентов и совсем немного времени. Такой глинтвейн не только имеет насыщенный вкус, но и прекрасно сочетается с десертами или легкими закусками.

Идея приготовления ароматного домашнего глинтвейна опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • красное вино – 750 мл. (лучше сухое или полусухое)
  • мед – 2 ст.л.
  • вишни – 150 г
  • вишневый сок – 200 мл.
  • корица – 3 палочки
  • апельсин – 3 дольки
  • лимон – 2 дольки
  • имбирь – 4 дольки
  • бадьян – 2 звездочки
  • гвоздика – 6 шт.
  • молотый мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешайте вишневый сок, вишни, имбирь, апельсин, лимон и все специи.

2. Поставьте на средний огонь и прогрейте несколько минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

3. Добавьте красное вино и мед, хорошо перемешайте.

4. Нагревайте до температуры примерно 70 °C – жидкость должна быть горячей, но не кипеть. Если напиток закипит, вино потеряет вкус и аромат.

5. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте настаиваться 10 минут.

6. После этого разлейте глинтвейн по бокалам и подавайте горячим.

