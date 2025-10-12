Ароматный глинтвейн на красном вине с медом: согреет в прохладные осенние вечера
Когда на улице становится прохладно, нет ничего лучше, чем чашка ароматного глинтвейна. Напиток на основе красного вина с пряностями, цитрусовыми и медом создает атмосферу тепла и уюта даже в самый серый вечер. Приготовить его дома очень просто – достаточно нескольких основных ингредиентов и совсем немного времени. Такой глинтвейн не только имеет насыщенный вкус, но и прекрасно сочетается с десертами или легкими закусками.
Идея приготовления ароматного домашнего глинтвейна опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- красное вино – 750 мл. (лучше сухое или полусухое)
- мед – 2 ст.л.
- вишни – 150 г
- вишневый сок – 200 мл.
- корица – 3 палочки
- апельсин – 3 дольки
- лимон – 2 дольки
- имбирь – 4 дольки
- бадьян – 2 звездочки
- гвоздика – 6 шт.
- молотый мускатный орех – щепотка
Способ приготовления:
1. В кастрюле смешайте вишневый сок, вишни, имбирь, апельсин, лимон и все специи.
2. Поставьте на средний огонь и прогрейте несколько минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
3. Добавьте красное вино и мед, хорошо перемешайте.
4. Нагревайте до температуры примерно 70 °C – жидкость должна быть горячей, но не кипеть. Если напиток закипит, вино потеряет вкус и аромат.
5. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте настаиваться 10 минут.
6. После этого разлейте глинтвейн по бокалам и подавайте горячим.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: