Ароматный и очень легкий десерт из яблок: бюджетный рецепт, удививший своим вкусом

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Ароматный и очень легкий десерт из яблок: бюджетный рецепт, удививший своим вкусом

Сегодня предлагаем приготовить вкуснейший и простой десерт из яблок, точно понравившийся всем. Это бюджетный вариант блюда, удивляющий своим вкусом и непревзойденным ароматом.

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Как правильно приготовить такой десерт, рассказали на странице allrecipes в Instagram. Для него понадобятся самые простые ингредиенты, которые точно найдутся в магазине возле дома.

Ароматный и очень легкий десерт из яблок: бюджетный рецепт, удививший своим вкусом

Ингредиенты

  • Яблоки большие – 4 шт
  • Сливочное масло растопленное – 4 ст.л.
  • Коричневый сахар – 3 ст.л.
  • Смесь специй для яблочного пирога – 1,5 ч.л.
  • Карамель – 8 кусков
  • Ванильное мороженое
  • Карамельный соус

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 190 градусов.

2. В яблоки срезаем верхнюю часть и вынимаем ложкой сердцевину, образуя углубление практически до конца фрукта.

Ароматный и очень легкий десерт из яблок: бюджетный рецепт, удививший своим вкусом

3. Формируем из фрукта "цветок" как на фото, делая дополнительные разрезы.

4. Растопленное сливочное масло смешиваем со специями.

Ароматный и очень легкий десерт из яблок: бюджетный рецепт, удививший своим вкусом

5. Внутрь каждого яблока укладываем карамельные конфеты и поливаем их масляной смесью.

6. Выкладываем фрукты в форму для запекания, на дно которой наливаем немного воды.

Ароматный и очень легкий десерт из яблок: бюджетный рецепт, удививший своим вкусом

7. Накрываем фольгой и запекаем до готовности.

8. Внутрь каждого яблока выкладываем по шарику мороженого и поливаем карамельным соусом.

Ароматный и очень легкий десерт из яблок: бюджетный рецепт, удививший своим вкусом

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