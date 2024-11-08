Сегодня предлагаем приготовить вкуснейший и простой десерт из яблок, точно понравившийся всем. Это бюджетный вариант блюда, удивляющий своим вкусом и непревзойденным ароматом.

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Как правильно приготовить такой десерт, рассказали на странице allrecipes в Instagram. Для него понадобятся самые простые ингредиенты, которые точно найдутся в магазине возле дома.

Ингредиенты

Яблоки большие – 4 шт

Сливочное масло растопленное – 4 ст.л.

Коричневый сахар – 3 ст.л.

Смесь специй для яблочного пирога – 1,5 ч.л.

Карамель – 8 кусков

Ванильное мороженое

Карамельный соус

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 190 градусов.

2. В яблоки срезаем верхнюю часть и вынимаем ложкой сердцевину, образуя углубление практически до конца фрукта.

3. Формируем из фрукта "цветок" как на фото, делая дополнительные разрезы.

4. Растопленное сливочное масло смешиваем со специями.

5. Внутрь каждого яблока укладываем карамельные конфеты и поливаем их масляной смесью.

6. Выкладываем фрукты в форму для запекания, на дно которой наливаем немного воды.

7. Накрываем фольгой и запекаем до готовности.

8. Внутрь каждого яблока выкладываем по шарику мороженого и поливаем карамельным соусом.

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