Ароматный куриный суп для легкого обеда: готовится элементарно
Когда хочется чего-то теплого и домашнего, лучшее решение – легкий куриный суп. Он готовится без сложных техник и подходит для ежедневного меню. Все ингредиенты простые и доступные, а результат получается действительно вкусным. Такой суп хорошо подходит и на обед, и на ужин.
Идея приготовления легкого куриного супа на обед опубликована на странице фудблогера liliia revehuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная грудинка – 1 шт.
- картофель – 3-4 средние клубни
- вода – 3 л
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сосиски – 4 шт.
- яйцо – 1 шт.
- макароны – 70 г
- специи – по вкусу
- петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриную грудинку промойте, положите в кастрюлю и залейте водой.
2. Доведите до кипения, снимите пену и варите на умеренном огне до готовности мяса. При необходимости немного подсолите бульон.
3. Картофель очистите и нарежьте кубиками, добавьте в суп.
4. Отдельно мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке.
5. По желанию овощи можно слегка припустить на сковороде или добавить сразу в кастрюлю.
6. Сосиски нарежьте кружочками и выложите в суп.
7. Всыпьте макароны, перемешайте и варите до их готовности.
Яйцо слегка взбейте вилкой и тонкой струйкой влейте в кипящий суп, постоянно помешивая, чтобы образовались нежные яичные нити. Добавьте специи по вкусу.
В конце всыпьте измельченную петрушку, дайте супу настояться несколько минут и подавайте горячим. Такой куриный суп получается ароматным, питательным и отлично подходит для легкого домашнего обеда.
