Когда хочется чего-то теплого и домашнего, лучшее решение – легкий куриный суп. Он готовится без сложных техник и подходит для ежедневного меню. Все ингредиенты простые и доступные, а результат получается действительно вкусным. Такой суп хорошо подходит и на обед, и на ужин.

Идея приготовления легкого куриного супа на обед опубликована на странице фудблогера liliia revehuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриная грудинка – 1 шт.

картофель – 3-4 средние клубни

вода – 3 л

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сосиски – 4 шт.

яйцо – 1 шт.

макароны – 70 г

специи – по вкусу

петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудинку промойте, положите в кастрюлю и залейте водой.

2. Доведите до кипения, снимите пену и варите на умеренном огне до готовности мяса. При необходимости немного подсолите бульон.

3. Картофель очистите и нарежьте кубиками, добавьте в суп.

4. Отдельно мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке.

5. По желанию овощи можно слегка припустить на сковороде или добавить сразу в кастрюлю.

6. Сосиски нарежьте кружочками и выложите в суп.

7. Всыпьте макароны, перемешайте и варите до их готовности.

Яйцо слегка взбейте вилкой и тонкой струйкой влейте в кипящий суп, постоянно помешивая, чтобы образовались нежные яичные нити. Добавьте специи по вкусу.

В конце всыпьте измельченную петрушку, дайте супу настояться несколько минут и подавайте горячим. Такой куриный суп получается ароматным, питательным и отлично подходит для легкого домашнего обеда.

