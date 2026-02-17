Ароматный куриный суп для легкого обеда: готовится элементарно

Когда хочется чего-то теплого и домашнего, лучшее решение – легкий куриный суп. Он готовится без сложных техник и подходит для ежедневного меню. Все ингредиенты простые и доступные, а результат получается действительно вкусным. Такой суп хорошо подходит и на обед, и на ужин.

Идея приготовления легкого куриного супа на обед опубликована на странице фудблогера liliia revehuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриная грудинка – 1 шт.
  • картофель – 3-4 средние клубни
  • вода – 3 л
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сосиски – 4 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • макароны – 70 г
  • специи – по вкусу
  • петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудинку промойте, положите в кастрюлю и залейте водой.

2. Доведите до кипения, снимите пену и варите на умеренном огне до готовности мяса. При необходимости немного подсолите бульон.

3. Картофель очистите и нарежьте кубиками, добавьте в суп.

4. Отдельно мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке.

5. По желанию овощи можно слегка припустить на сковороде или добавить сразу в кастрюлю.

6. Сосиски нарежьте кружочками и выложите в суп.

7. Всыпьте макароны, перемешайте и варите до их готовности.

Яйцо слегка взбейте вилкой и тонкой струйкой влейте в кипящий суп, постоянно помешивая, чтобы образовались нежные яичные нити. Добавьте специи по вкусу.

В конце всыпьте измельченную петрушку, дайте супу настояться несколько минут и подавайте горячим. Такой куриный суп получается ароматным, питательным и отлично подходит для легкого домашнего обеда.

