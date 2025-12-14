Пирог с апельсинами – вкусная выпечка к чаю, которую легко приготовить дома. Особенность такого десерта в том, что цитрусы нужно выложить целыми кусочками и залить их тестом. Плоды отдадут всю свою сочность и аромат.

Идея приготовления вкусного пирога с апельсинами к чаю опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 115 г

мука – 130 г

кефир или ряженка – 80 г

масло гхи или сливочное – 40 г

мак – 10 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сок и цедра половины апельсина

1 апельсин на декор

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром миксером до пены, к муке добавить разрыхлитель и мак. Перемешать.

2. Добавить к яйцам, затем туда же растопленное масло и сок с цедрой.

3. Форму смазать маслом и посыпать сахаром.

4. Вылить тесто на апельсины.

5. Выпекать 180 г в разогретой духовке 35/45 мин проверять шпажкой готовность.

