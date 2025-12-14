Все рецепты
Ароматный пирог с апельсинами к чаю: делимся простым рецептом зимней выпечки
Пирог с апельсинами – вкусная выпечка к чаю, которую легко приготовить дома. Особенность такого десерта в том, что цитрусы нужно выложить целыми кусочками и залить их тестом. Плоды отдадут всю свою сочность и аромат.
Идея приготовления вкусного пирога с апельсинами к чаю опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 115 г
- мука – 130 г
- кефир или ряженка – 80 г
- масло гхи или сливочное – 40 г
- мак – 10 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сок и цедра половины апельсина
- 1 апельсин на декор
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром миксером до пены, к муке добавить разрыхлитель и мак. Перемешать.
2. Добавить к яйцам, затем туда же растопленное масло и сок с цедрой.
3. Форму смазать маслом и посыпать сахаром.
4. Вылить тесто на апельсины.
5. Выпекать 180 г в разогретой духовке 35/45 мин проверять шпажкой готовность.
