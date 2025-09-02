Ароматный яблочный пирог без теста: делимся простым рецептом вкусного десерта
Домашние яблочные пироги – лучший летний десерт к чаю. И готовить такие десерты можно абсолютно без теста, заменив его лавашем, творогом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочно-творожного пирога с лавашем.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2-3 листа
- Яблоки – 5-6 шт.
- Творог кисломолочный – 600 г
- Сахар — 200 г( заливка) 200 г ( в творог)
- Корица — 1 ч. ложка
- Сливочное масло – 100 г
- Цедра лимона
- Мед – 1 ст.л
- Яйца – 2 шт
Способ приготовления:
1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте яблоки маленькими кубиками. Растопите в кастрюле масло, сахар, мед и добавьте яблоки. Тушите 5-7 минут, добавьте корицу.
2. Творог смешайте с сахаром, яйцами и цедрой лимона. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.
3. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Выложите слой творожной начинки на лаваш. Аккуратно заверните лаваш с начинкой в рулет, чтобы начинка не выпадала.
4. Нарежьте рулет на кусочки и выложите в форму для запекания. Выложите сверху яблочную заливку. Ставьте запекать в разогретую духовку 180 С на 20 минут.
