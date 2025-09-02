Ароматный яблочный пирог без теста: делимся простым рецептом вкусного десерта

Домашние яблочные пироги – лучший летний десерт к чаю. И готовить такие десерты можно абсолютно без теста, заменив его лавашем, творогом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочно-творожного пирога с лавашем. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • Лаваш – 2-3 листа
  • Яблоки – 5-6 шт.
  • Творог кисломолочный – 600 г
  • Сахар — 200 г( заливка) 200 г ( в творог)
  • Корица — 1 ч. ложка
  • Сливочное масло – 100 г
  • Цедра лимона
  • Мед – 1 ст.л
  • Яйца – 2 шт

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте яблоки маленькими кубиками. Растопите в кастрюле масло, сахар, мед и добавьте яблоки. Тушите 5-7 минут, добавьте корицу.

Яблоки для десерта

2. Творог смешайте с сахаром, яйцами и цедрой лимона. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.

Основа для пирога

3. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Выложите слой творожной начинки на лаваш. Аккуратно заверните лаваш с начинкой в рулет, чтобы начинка не выпадала.

Сколько готовить пирог

4. Нарежьте рулет на кусочки и выложите в форму для запекания. Выложите сверху яблочную заливку. Ставьте запекать в разогретую духовку 180 С на 20 минут. 

Готовый пирог

