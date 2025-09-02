Домашние яблочные пироги – лучший летний десерт к чаю. И готовить такие десерты можно абсолютно без теста, заменив его лавашем, творогом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочно-творожного пирога с лавашем.

Ингредиенты:

Лаваш – 2-3 листа

Яблоки – 5-6 шт.

Творог кисломолочный – 600 г

Сахар — 200 г( заливка) 200 г ( в творог)

Корица — 1 ч. ложка

Сливочное масло – 100 г

Цедра лимона

Мед – 1 ст.л

Яйца – 2 шт

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте яблоки маленькими кубиками. Растопите в кастрюле масло, сахар, мед и добавьте яблоки. Тушите 5-7 минут, добавьте корицу.

2. Творог смешайте с сахаром, яйцами и цедрой лимона. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.

3. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Выложите слой творожной начинки на лаваш. Аккуратно заверните лаваш с начинкой в рулет, чтобы начинка не выпадала.

4. Нарежьте рулет на кусочки и выложите в форму для запекания. Выложите сверху яблочную заливку. Ставьте запекать в разогретую духовку 180 С на 20 минут.

