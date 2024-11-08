Атмосферный шоколадно-апельсиновый пирог: рецепт вкусной зимней выпечки
Зимой ощущение тепла и уюта в доме приносят не только горячие батареи, но и вкусная, ароматная выпечка, приготовленная бережными руками хозяйки. Конец осени и начало зимы по праву считаются сезоном домашней выпечки.
Как приготовить шоколадно-апельсиновый пирог, который своим ароматом подарит ощущение домашнего уюта, в Instagram рассказала фудблогер Ксения Радостина. Это изделие способно создать настоящую рождественскую атмосферу.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 100 гр
- Ваниль – щепотка
- Корица молотая – щепотка
- Сливочное масло растопленное – 150 гр
- Сметана – 150 гр
- Мука – 1 стакан
- Разрыхлитель – 10 гр
- Какао – 3 ч.л.
- Цедра апельсина – 1 шт
- Апельсин – 1 шт
Способ приготовления
1. В глубокой емкости яйца сочетаем с сахаром и специями.
2. Перемешиваем венчиком и добавляем растопленное сливочное масло. Снова перемешиваем.
3. Добавляем сметану и какао. Перемешиваем до однородности.
4. Добавляем цедру апельсина и мякоть, нарезанную небольшими кусками. Перемешиваем.
5. Переливаем образовавшуюся массу в форму для выпечки.
6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.
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