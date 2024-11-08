Атмосферный шоколадно-апельсиновый пирог: рецепт вкусной зимней выпечки

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Атмосферный шоколадно-апельсиновый пирог: рецепт вкусной зимней выпечки

Зимой ощущение тепла и уюта в доме приносят не только горячие батареи, но и вкусная, ароматная выпечка, приготовленная бережными руками хозяйки. Конец осени и начало зимы по праву считаются сезоном домашней выпечки.

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Как приготовить шоколадно-апельсиновый пирог, который своим ароматом подарит ощущение домашнего уюта, в Instagram рассказала фудблогер Ксения Радостина. Это изделие способно создать настоящую рождественскую атмосферу.

Атмосферный шоколадно-апельсиновый пирог: рецепт вкусной зимней выпечки

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 100 гр
  • Ваниль – щепотка
  • Корица молотая – щепотка
  • Сливочное масло растопленное – 150 гр
  • Сметана – 150 гр
  • Мука – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 10 гр
  • Какао – 3 ч.л.
  • Цедра апельсина – 1 шт
  • Апельсин – 1 шт

Способ приготовления

1. В глубокой емкости яйца сочетаем с сахаром и специями.

Атмосферный шоколадно-апельсиновый пирог: рецепт вкусной зимней выпечки

2. Перемешиваем венчиком и добавляем растопленное сливочное масло. Снова перемешиваем.

3. Добавляем сметану и какао. Перемешиваем до однородности.

Атмосферный шоколадно-апельсиновый пирог: рецепт вкусной зимней выпечки

4. Добавляем цедру апельсина и мякоть, нарезанную небольшими кусками. Перемешиваем.

5. Переливаем образовавшуюся массу в форму для выпечки.

Атмосферный шоколадно-апельсиновый пирог: рецепт вкусной зимней выпечки

6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

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