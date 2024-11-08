Зимой ощущение тепла и уюта в доме приносят не только горячие батареи, но и вкусная, ароматная выпечка, приготовленная бережными руками хозяйки. Конец осени и начало зимы по праву считаются сезоном домашней выпечки.

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Как приготовить шоколадно-апельсиновый пирог, который своим ароматом подарит ощущение домашнего уюта, в Instagram рассказала фудблогер Ксения Радостина. Это изделие способно создать настоящую рождественскую атмосферу.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сахар – 100 гр

Ваниль – щепотка

Корица молотая – щепотка

Сливочное масло растопленное – 150 гр

Сметана – 150 гр

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель – 10 гр

Какао – 3 ч.л.

Цедра апельсина – 1 шт

Апельсин – 1 шт

Способ приготовления

1. В глубокой емкости яйца сочетаем с сахаром и специями.

2. Перемешиваем венчиком и добавляем растопленное сливочное масло. Снова перемешиваем.

3. Добавляем сметану и какао. Перемешиваем до однородности.

4. Добавляем цедру апельсина и мякоть, нарезанную небольшими кусками. Перемешиваем.

5. Переливаем образовавшуюся массу в форму для выпечки.

6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

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