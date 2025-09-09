Баклажаны, как грибы, на зиму: делимся рецептом любимой консервации

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
48
Баклажаны, как грибы, – вкусная консервация, которая станет замечательной закуской на вашем праздничном столе в период холодов. Можно подавать как самостоятельный салат или к любому мясу.

Идея приготовления консервированных баклажанов, которые по вкусу похожи на грибы, опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 кг.
  • вода – 2 л
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • лавровые листья – 4 шт.
  • черный перец – 12 шт.
  • уксус 9% – 100 мл.
  • масло – 200 мл.
  • чеснок – 200 г
  • укроп (по желанию) – 1 пучок
  • грибная приправа – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кубиками.

2. В кастрюлю с водой добавить лавровый лист, перец горошком, соль, сахар и уксус.

3. Довести до кипения.

4. Забросить баклажаны и варить 20 минут.

5. Воду слить, баклажаны хорошо отжать, чтобы не осталось жидкости.

6. Отдельно поджарить измельченный чеснок на растительном масле.

7. Добавить баклажаны, перемешать, влить немного водички и протушить 4-5 минут.

8. Горячими разложить в стерилизованные банки, закатать крышками и укутать до остывания.

