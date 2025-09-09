Баклажаны, как грибы, на зиму: делимся рецептом любимой консервации
Баклажаны, как грибы, – вкусная консервация, которая станет замечательной закуской на вашем праздничном столе в период холодов. Можно подавать как самостоятельный салат или к любому мясу.
Идея приготовления консервированных баклажанов, которые по вкусу похожи на грибы, опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 кг.
- вода – 2 л
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- лавровые листья – 4 шт.
- черный перец – 12 шт.
- уксус 9% – 100 мл.
- масло – 200 мл.
- чеснок – 200 г
- укроп (по желанию) – 1 пучок
- грибная приправа – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кубиками.
2. В кастрюлю с водой добавить лавровый лист, перец горошком, соль, сахар и уксус.
3. Довести до кипения.
4. Забросить баклажаны и варить 20 минут.
5. Воду слить, баклажаны хорошо отжать, чтобы не осталось жидкости.
6. Отдельно поджарить измельченный чеснок на растительном масле.
7. Добавить баклажаны, перемешать, влить немного водички и протушить 4-5 минут.
8. Горячими разложить в стерилизованные банки, закатать крышками и укутать до остывания.
